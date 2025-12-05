Wiedersehen mit Scherning – Osnabrück trifft auf neuformierte den SVW

Nach der deutlichen Niederlage beim SC Verl steht der VfL Osnabrück am Samstag (Anpfiff 14:00 Uhr) unter Zugzwang. Gegner ist der SV Wehen Wiesbaden, der sich nach einem Trainerwechsel zuletzt stabilisierte. Für VfL-Coach Timo Schultz und Mittelfeldmann Bjarke Jacobsen gibt es dabei ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Unter Scherning stellte der SVWW das System von einer Viererkette auf ein 3-1-4-2 um und feierte am vergangenen Wochenende mit dem 3:1 gegen Viktoria Köln den ersten Sieg unter dem neuen Coach. Auffällig: Wiesbaden setzt wieder stärker auf Ballbesitz und ein schnelles Umschalten.

Der SV Wehen Wiesbaden gehört zu den Konstanten der 3. Liga: Mit 546 Partien ist der Klub Rekordhalter der ewigen Tabelle, noch vor dem VfL (470 Spiele). Nach einem durchwachsenen Saisonstart reagierten die Hessen im Herbst mit einem Trainerwechsel. Daniel Scherning, zwischen 2021 und 2022 Cheftrainer des VfL, übernahm das Amt von Nils Döring.

Für Bjarke Jacobsen wird es ein besonderes Duell: Der Däne trug das SVWW-Trikot in 112 Pflichtspielen, gewann 2024 den Hessenpokal und wechselte erst im Sommer nach Osnabrück. Gegen seine alten Teamkollegen will der 32-Jährige diesmal keine Geschenke verteilen.

In der Offensive stechen Nikolas Agrafiotis (6 Tore), Moritz Flotho (4) und Fatih Kaya (3) heraus. Dazu zeigte sich Sommerzugang Lukas Schleimer (vom 1. FC Nürnberg) als belebendes Element im Angriff. Niklas May (ex Viktoria Köln) ist mit vier Assists der beste Vorlagengeber. Verzichten muss Scherning allerdings auf seinen Stammtorwart Florian Stritzel, der mit muskulären Problemen weiterhin ausfällt.

Ausgangslage: Duell auf Augenhöhe

Obwohl die Tabelle den VfL (29 Punkte) und Wiesbaden (22 Punkte) trennt, ähneln sich die Profile beider Teams stark. Beide Clubs stellen stabile Defensivreihen und agieren mit hohem Zweikampftempo. Während Osnabrück 49,7 Prozent seiner Duelle gewinnt, liegt der SVWW bei 49,4 Prozent. Mit 15 Gegentoren stellt der VfL weiterhin die beste Defensive der Liga, Wiesbaden folgt mit 19 auf Rang drei.

Auch offensiv liegen die Zahlen nah beieinander – beide Teams trafen 20-mal, der VfL gab nur einen Schuss mehr ab (237 zu 236). Besonders auffällig: Osnabrück tat sich zu Hause zuletzt schwer. Nur acht Treffer erzielte die Schultz-Elf an der Bremer Brücke – der zweitschlechteste Wert der Liga.

Trainer Schultz fordert deshalb mehr Durchschlagskraft im Angriff: „Wir müssen wieder mutiger im letzten Drittel werden, die Chancen nutzen und vorne mehr Präsenz zeigen.“ Hilfe könnte Lars Kehl bieten, der bereits sechs Torvorlagen auf dem Konto hat und in seiner Karriere schon zweimal gegen Wiesbaden traf – beide Male als Spieler des SC Freiburg II.

Personal: Müller gesperrt, Badjie fällt aus

Die Osnabrücker müssen ihre Dreierkette umbauen: Kapitän Jannik Müller fehlt nach seiner fünften Gelben Karte. Ismail Badjie und Kai Pröger fallen verletzt aus. Damit fehlen Schultz gleich drei Stammkräfte. „Wir haben die Alternativen getestet. Auch ohne Jannik wissen wir, was zu tun ist“, betonte der Coach.

Der SVWW reist mit mehreren Ausfällen an: Neben Stritzel fehlen Felix Luckeneder, Simon Stehle, Orestis Kiomourtzoglu und David Suarez.

Schultz erwartet einen offensivstarken Gegner: „Wiesbaden hat eine Mannschaft, die viel Qualität mitbringt. Mit Spielern wie Agrafiotis oder Schleimer können sie jederzeit Spiele entscheiden.“

Mit Blick auf das eigene Team fügte er hinzu: „Wir wollen zeigen, dass die Niederlage in Verl ein Ausrutscher war. Zuhause brauchen wir wieder unser Gesicht – aggressiv, kompakt und effizient.“

Mit einem Sieg könnte der VfL seine Position im oberen Tabellendrittel festigen – und dem Publikum an der Bremer Brücke den erhofften Nikolaus-Dreier schenken.