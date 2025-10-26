Wiedersehen mit Meckelfeld: Elstorf bricht Bravehearts-Serie

Mit einem mutigen Auftritt bescherte der TV Meckelfeld dem Publikum einen ausgeglichenen ersten Abschnitt. Nachdem Michel Claasen und Christopher Schulze gute Möglichkeiten ungenutzt ließen, fehlte dem Ligaprimus der frühe Dosenöffner. Stattdessen bedienten sich die Elstorfer eines Eckballs von von Reith, der an den zweiten Pfosten segelte, wo Schulze die Kugel über die Linie drückte (38.). Auf der anderen Seite prüfte Routinier Kühn Ex-Mitspieler Dennis Bock mit einem Freistoß, der beinahe zum Ausgleich geführt hätte.

Nach dem Seitenwechsel gelang es der Mannschaft von Michel Welke dann, mit den Toren den Bravehearts den Stecker zu ziehen. Schulze (60.) und Björn Jarmer (68.) sorgten für die Entscheidung, ehe der eingewechselte Kevin Machado die torreichen Schlussminuten einleitete (85.). Anschließend gehörte die Bühne Philipp Wolfram, der sich nach seiner Verletzung mit einem Doppelpack gegen seinen ehemaligen Klub zurückmeldete (88., 90.). Der TVM muss sich nach sieben Spielen ohne Niederlage erstmals wieder geschlagen geben.

Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Meckelfeld hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht und uns hoch angelaufen. Wenn wir unsere ersten beiden Torchancen nutzen, hätte die Partie schon eher in unsere Richtung laufen können. Dadurch war die Partie ausgeglichen und dann muss es vielleicht auch mal ein Standardtor sein, um in Führung zu gehen. Ich stelle selten Spieler heraus, aber wie von Reith nach der Pause körperlich vorwegmarschiert ist, was für den Gegner schon eindrucksvoll. Dass Wolfram dann noch reinkommt und zwei Tore schießt, ist natürlich auch eine tolle Story – es ist schön, dass er wieder da ist.“