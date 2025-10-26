Wiedersehen mit Meckelfeld: Elstorf bricht Bravehearts-Serie

Pünktlich zum Duell mit dem TSV Elstorf, bei dem viele ehemalige Meckelfelder um Ex-Coach Michel Welke auflaufen, brachten sich die Bravehearts mit sieben Partien ohne Niederlage in eine gute Verfassung. Letztlich war der Tabellenführer für den TVM aber eine Nummer zu groß, während sich die Kicker von der Schützenstraße über einen Rückkehrer freute, der sich direkt mit einem Doppelpack zurückmeldete. So lief der 12. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 2.
Klare Angelegenheit! Der VfL Westercelle erfüllt seine Pflichtaufgabe und hält den Abstand von vier Punkten auf den Tabellenführer. Mit einem Doppelschlag leiteten Mahir Quto (18.) und Moritz Bahr (22.) mit einem Doppelschlag den deutlichen Erfolg. Nachdem Barazan Ismael noch vor der Pause erhöhte (36.), machte ein Dreifachschlag durch ein Eigentor von Oumar Sangare (67.) und Eric Schlumbohm (70., 72.) das Resultat deutlich.
Die SG Estetal haderte vor allem mit ihrer Chancenverwertung, die einen weiteren Erfolg verhinderte. Immerhin gelang es Tom Künzer die schnelle Antwort zu liefern (78.), nachdem Michel Bulhöfer Schneverdingen in Führung gebracht hatte (73.). Die SGE bleibt damit auf einem respektablen sechsten Tabellenplatz.
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Leider muss man das heute so deutlich sagen: Das Niveau des Spiels war von beiden Teams eher Kreis- als Bezirksliga. Wenn man das entschuldigen möchte, dann vielleicht mit dem Wetter – der starke Wind war wirklich ein Faktor. Für uns kommt hinzu, dass unsere Erfahrung auf Kunstrasenplätzen sehr begrenzt ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist unsere derzeit schwache Chancenverwertung. Wir haben heute bestimmt fünf hochkarätige Möglichkeiten ziemlich kläglich vergeben. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Andererseits erspielen wir uns diese Möglichkeiten überhaupt erst – das ist positiv. Nach dem vom Spielverlauf überraschenden Rückstand haben wir außerdem den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern weiter mutig nach vorn gespielt. Der Ausgleich durch Tom Künzer war mehr als verdient. Am Ende verhinderte unsere bereits erwähnter Chancenwucher verdiente drei Punkte. Ein Sonderlob hat sich heute unser Torwart und Kapitän Janhendrick Glade verdient. Der war außerhalb des Strafraums quasi als Libero unterwegs. Und das gar nicht so schlecht. Unterm Strich steht nach dem schlimmen Ergebnis der letzten Woche heute auswärts ein Punkt. Das ist gut."
Der fünfte Sieg am Stück! Der Buchholzer FC bestätigt seinen Lauf und setzt sich nach dem Heimspiel-Marathon - die ersten vier Dreier dieser Serie fuhr der BFC am Holzweg ein - nun auch in der Fremde durch. Kurz vor der Pause staubte Mika Dannen zur Führung ab (38.), doch nach dem Seitenwechsel glich Dennis Lawitzki vom Punkt aus (48.). Die Buchholzer lieferten aber schnell die passende Antwort und gingen durch Janik Fricke wieder in Front (51.). Schließlich sorgte Doppelpacker Dannen mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (71.).
Mit dem vierten sieglosen Spiel am Stück rutscht der FC Jesteburg-Bendestorf langsam in den Tabellenkeller ab: Claas Behrens (16.) und Moritz Stahlmann (28.) legten für den Aufsteiger vor, ehe Hendrik Klumb den Fuß mit dem Anschlusstreffer für JesBe in die Tür bekam (45.+2). Allerdings sah der Torschütze später die Rote Karte, sodass die Hausherren in Unterzahl vergeblich anliefen.
Mit einem mutigen Auftritt bescherte der TV Meckelfeld dem Publikum einen ausgeglichenen ersten Abschnitt. Nachdem Michel Claasen und Christopher Schulze gute Möglichkeiten ungenutzt ließen, fehlte dem Ligaprimus der frühe Dosenöffner. Stattdessen bedienten sich die Elstorfer eines Eckballs von von Reith, der an den zweiten Pfosten segelte, wo Schulze die Kugel über die Linie drückte (38.). Auf der anderen Seite prüfte Routinier Kühn Ex-Mitspieler Dennis Bock mit einem Freistoß, der beinahe zum Ausgleich geführt hätte.
Nach dem Seitenwechsel gelang es der Mannschaft von Michel Welke dann, mit den Toren den Bravehearts den Stecker zu ziehen. Schulze (60.) und Björn Jarmer (68.) sorgten für die Entscheidung, ehe der eingewechselte Kevin Machado die torreichen Schlussminuten einleitete (85.). Anschließend gehörte die Bühne Philipp Wolfram, der sich nach seiner Verletzung mit einem Doppelpack gegen seinen ehemaligen Klub zurückmeldete (88., 90.). Der TVM muss sich nach sieben Spielen ohne Niederlage erstmals wieder geschlagen geben.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Meckelfeld hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht und uns hoch angelaufen. Wenn wir unsere ersten beiden Torchancen nutzen, hätte die Partie schon eher in unsere Richtung laufen können. Dadurch war die Partie ausgeglichen und dann muss es vielleicht auch mal ein Standardtor sein, um in Führung zu gehen. Ich stelle selten Spieler heraus, aber wie von Reith nach der Pause körperlich vorwegmarschiert ist, was für den Gegner schon eindrucksvoll. Dass Wolfram dann noch reinkommt und zwei Tore schießt, ist natürlich auch eine tolle Story – es ist schön, dass er wieder da ist.“
