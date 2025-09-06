Mike Owusu (li.) traf für Hohkeppel zum Auftakt gleich doppelt. – Foto: Imago Images

Wiedersehen mit Ex-Klub: Hennef-Coach Teixeira reist nach Hohkeppel Beide Teams starteten mit Remis Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Hohkeppel FC Hennef 05

Sowohl der FC Hennef als auch der SV Eintracht Hohkeppel trennten sich zum Saisonauftakt unentschieden: Hohkeppel holte beim VfL Vichttal nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2, während Hennef im Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf nicht über ein 1:1 hinauskam.

Für Hennefs Trainer Nils Teixeira ist die Partie ein Wiedersehen. Der 35-Jährige spielte von 2022 bis 2024 für Hohkeppel, absolvierte in Mittelrhein- und Regionalliga 64 Partien und erzielte drei Tore. Nun kehrt er erstmals als Trainer an die alte Wirkungsstätte zurück. Teixeira: "Jedes Spiel etwas Besonderes"

Teixeira weiß um die Qualität des Gegners: „Hohkeppel hat viele neue Spieler dazu gewonnen, viele Jungs auch mit ordentlich Erfahrung, sei es in der Regionalliga oder auch in der Mittelrheinliga. Sie wollen wieder oben angreifen und Potenzial dazu haben sie.“ Gleichzeitig betont er seine eigene Sichtweise: „Für mich ist aktuell jedes Spiel was Besonderes. Ich bin in einer neuen Rolle unterwegs und da ist jedes Spiel eine spannende Aufgabe, die ich voller Vorfreude angehe.“

Morgen, 15:30 Uhr SV Eintracht Hohkeppel Hohkeppel FC Hennef 05 FC Hennef 05 15:30 PUSH