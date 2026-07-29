Wiedersehen mit der Vergangenheit – Murnau-Coach Haidl trifft auf Haching II

Hat sich mit seinem Einsatz Spielzeit verdient: Zuletzt traf Murat Höbekkaya (l.) doppelt. Derlei Nachweise will sein Coach sehen. – Foto: Andreas Mayr

Zwei Amtszeiten, addiert 13 Jahre, verbrachte er im Nachwuchs-Kosmos der Spielvereinigung. Übrig geblieben sind viele schöne Momente, Siege mit der A-Jugend über Dortmund etwa, oder die persönlichen Beziehungen zu einem Haufen junger, talentierter Kicker. Im aktuellen Kader stehen noch ein paar aus Haidls Team der Vorsaison, Außen Samuel Weiß, Torwart Jose Kohler, man versteht sich blendend. „Das soll auch so bleiben – nur für die 90 Minuten nicht“, scherzt der Trainer, der die Seiten gewechselt hat. Was an der Poschinger Allee entstanden ist, gleicht einer Hachinger Miniatur-Welt. In Bezug auf Sport sprechen beide Clubs dieselbe Sprache. Ambitionierter, leistungsorientierter Fußball funktioniert auch im familiären Umfeld. Mit Manni Schwabl in Haching und Michael Adelwart in Murnau stehen zwei Typen vom selben Schlag vorne dran. „Die Personen an der Spitze verstehen ihr Werk.“

Ziemlich genau vor einem Jahr verfiel Andreas Haidl zum ersten Mal der Murnauer Magie. Damals noch in Diensten der Unterhachinger rückte er an einem dieser herrlichen Sommerabende an und stellte fest: „Ist schon ein besonderes Flair, alleine wie schön der Rasen vor den Bergen liegt.“ An diesem Blick kann man sich kaum sattsehen. Am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr ist Anpfiff, trifft Haidl auf seinen alten Arbeitgeber – und damit auch auf seine Vergangenheit.

Über die vergangenen Jahre entstand so ein Verhältnis, das mancher als Partnerschaft, Kooperation oder einfach nur gutes Miteinander beschreibt. Man unterstützt sich gegenseitig, so gut es geht. „Das hat gut funktioniert in den letzten Jahren“, bemerkt Haidl. Auch fußballerisch stehen sich die Landesliga-Mannschaften nahe. Beide stellen die jüngsten Teams der Klasse, Haching freilich nochmals einen Deut jugendlicher. „Man merkt das Alter in manchen Situationen“, notiert der Coach und spielt auf die Partie gegen Freilassing an. Die ging 0:1 verloren, obwohl die SpVgg den Gegner 90 Minuten dominierte. Ähnliches erwartet Haidl auch von seinen Mannen. „Es werden immer wieder Rückschläge kommen. Die sind eingerechnet, weil das einfach eine junge Truppe ist“, betont der 41-Jährige.

Murnau kommt über das Ensemble an die Tore

Fortschritt entsteht nur aus Fehlern. Entsprechend nachsichtig ist Haidl mit seinen Leuten. Was er beispielsweise im Spiel mit Ball, gerade im Aufbau, in den ersten zwei Partien sah, stimmt ihn zufrieden. Es war nicht zu erwarten, dass so früh in der Saison schon so viele Chancen dem neuen Ansatz entspringen. „Ist nicht selbstverständlich, wir haben einen Schritt gemacht.“ Wenn die Fußballer nun die Zahl der Fehlschüsse minimieren, haben sie tatsächlich eine neue Stufe erreicht. Im Fall des TSV ist das keine Angelegenheit Einzelner. Das Kollektiv schießt die Tore.

Auch diese Metrik wird darüber entscheiden, wer spielt und wer nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Kader extrem breit besetzt. Praktisch jede Position ist doppelt besetzt. „Mir ist bewusst, dass jeder spielen mag.“ Allerdings: Spielzeit hat man sich zu verdienen. „Ich bin keiner, der sie verschenkt.“ Es geht nur über Leistung im Training und bei den (Kurz-)Einsätzen. Da zeigte zuletzt Murat Höbekkaya – schon in der Vorbereitung einer der Gewinner –, welch Wert er aufweist. Nach seiner Einwechslung traf er doppelt. Derlei Nachweise will sein Coach sehen. Haidl stellt klar: Er erwartet eine gewisse Professionalität, wer spielen will, muss auch liefern. „Ein gewisser Leistungsgedanke sollte drin sein.“