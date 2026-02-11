Wiedersehen mit den Löwen: Havelse fordert 1860 München

– Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der TSV Havelse bestreitet am 24. Spieltag der 3. Liga sein Heimspiel gegen den TSV 1860 München. Anstoß ist am Samstag um 14:00 Uhr im Eilenriedestadion. Für die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi bietet sich die Gelegenheit, die zuletzt stabilen Leistungen vor eigenem Publikum gegen einen namhaften Gegner zu bestätigen.

Auch der Rückrundenstart verlief durchwachsen. Drei Unentschieden gegen Rot-Weiss Essen, den VfL Osnabrück und Alemannia Aachen sowie zuletzt die 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart II verlängerten die sieglose Serie. Der letzte Erfolg datiert vom 13. Dezember 2025 gegen den FC Ingolstadt 04.

Die Gäste reisen als Tabellenneunter an. Mit 33 Punkten aus 23 Partien liegt 1860 München elf Zähler hinter Spitzenreiter FC Energie Cottbus. Die Ambitionen vor Saisonbeginn waren deutlich höher. Unter Cheftrainer Markus Kauczinski blieb der Traditionsverein bislang hinter den Erwartungen zurück. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsbilanz. Während die Löwen im Grünwalder Stadion zu den stärkeren Teams der Liga zählen, tun sie sich in der Fremde schwer. Elf Punkte aus elf Auswärtsspielen bedeuten Rang 15 der Auswärtstabelle.

Personell wiegt der Ausfall des Offensivduos Kevin Volland und Florian Niederlechner schwer, beide fehlen gelbgesperrt. Damit rückt Mittelstürmer Sigurd Haugen, mit neun Treffern bester Torschütze der Münchener, noch stärker in den Fokus.

Die Bilanz spricht bislang für 1860. In fünf Pflichtspielen gelang dem TSV Havelse nur ein Remis, vier Partien entschieden die Münchener für sich. Besonders bitter verlief das Hinspiel der laufenden Saison, als Havelse nach einer Aufholjagd in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Treffer hinnehmen musste.

Dennoch geht der TSV mit Selbstvertrauen in die Begegnung. Im Eilenriedestadion präsentierte sich das Team zuletzt stabil und punktete regelmäßig. Gegen einen auswärts anfälligen Gegner bietet sich die Chance, die positive Entwicklung fortzusetzen und im Tabellenkeller weiter Boden gutzumachen.