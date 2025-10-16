Wiedersehen mit dem Ex-Trainer: "Jeder kann jeden schlagen"

Dem Duell zwischen Blau-Weiß Königsdorf und dem Siegburger SV steht ein Wiedersehen mit Geschichte bevor. Trainer Takahito Ohno misst sich mit seinem einstigen Mentor Alexander Otto – zwei Trainer, die sich gut kennen und schätzen. Während Siegburg auswärts ungeschlagen als Favorit anreist, will Königsdorf die Lehren aus der Pokalpleite ziehen und mit der Heimkulisse im Rücken überraschen. Ohno spricht von einem Duell „auf Augenhöhe“, Otto von einer Liga, „in der jeder jeden schlagen kann“. Die Voraussetzungen für ein hochintensives Kräftemessen sind ideal.

Für Königsdorfs Trainer Takahito Ohno ist das Duell auch eine persönliche Begegnung. „Ich freue mich sehr als Trainer gegen Alexander Otto antreten zu dürfen – er war früher mein eigener Coach“, sagt Ohno.

Vor dem Duell mit dem formstarken Gegner hat Ohno großen Respekt: „Siegburg ist für mich ganz klar ein Aufstiegsaspirant. Wenn man die Kaderqualität, das Budget und die Vereinsstruktur vergleicht, sind sie uns in vielerlei Hinsicht überlegen. Aber wir spielen zu Hause – mit unseren Fans und den TuS-Ultras im Rücken. Wenn wir als Mannschaft geschlossen auftreten, können wir auf Augenhöhe agieren.“

Trotz der positiven Zwischenbilanz bleibt der Japaner realistisch. „Beide Mannschaften befinden sich derzeit tabellarisch in einer guten Form, aber sowohl Siegburg als auch wir machen in unseren Spielen noch viele Fehler. Auch wenn wir zuletzt einige Punkte gesammelt haben, gibt es bei uns noch viele Dinge, die wir verbessern müssen“, erklärt er.

Lerneffekt aus der Pokal-Niederlage

Die jüngste Pokalniederlage hat bei Königsdorf Spuren hinterlassen, aber auch Erkenntnisse gebracht: „Aus der Niederlage haben wir sehr viel gelernt. Gegen starke Gegner wie Siegburg haben wir gesehen, dass selbst kleine Fehler entscheidend sein können. Das Endergebnis war zwar 0:2, aber es hätte auch deutlich höher ausfallen können.“

Königsdorf erwartet ein intensives Duell gegen einen Gegner mit starkem Umschaltspiel. „Unter Alexander Otto spielt die Mannschaft einen sehr guten, strukturierten Fußball – taktisch stark und individuell sehr gut besetzt. Wir erwarten daher ein sehr anspruchsvolles Spiel“, sagt Ohno.

Personell gibt es kaum Veränderungen. „Yasin Serin und Japhet Kindala sind wieder ins Training eingestiegen, allerdings spielen – mich eingeschlossen – einige Spieler derzeit mit kleineren Verletzungen. Es ist also noch nicht ganz sicher, ob wirklich alle einsatzfähig sein werden.“

Otto: „Jeder kann jeden schlagen“

Auf der anderen Seite blickt Siegburgs Trainer Alexander Otto mit Respekt, aber auch dem nötigen Selbstvertrauen auf die Partie. „Pokal und Liga sind zwei unterschiedliche Geschichten mit unterschiedlichen Prioritäten. Ich bin mir sicher, dass im Vergleich zum Pokalspiel einige Veränderungen in den Startaufstellungen beider Teams zu sehen sein werden“, so Otto.

Der Coach sieht in Königsdorf einen gefährlichen Gegner: „Platz drei und Platz zehn trennen in der Mittelrheinliga aktuell gerade einmal drei Punkte – das sagt eigentlich schon alles über die Ausgeglichenheit der Liga. Jeder kann jeden schlagen. Königsdorf hat Merten und Wegberg-Beeck bezwungen und gegen Bergisch Gladbach unentschieden gespielt. Diese Ergebnisse sind kein Zufall, wenn man sieht, wie strukturiert sie auftreten und konsequent sie ihren Plan verfolgen.“

Otto muss auf zwei Spieler verzichten. Alec Vinci fehlt aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Bornheim-Spiel, und Ju-Yong Jo befindet befindet sich nach der Verletzung im Spiel gegen die Sportfreunde Düren weiterhin in der Reha.