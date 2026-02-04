Wiedersehen mit dem Ex-Coach: SVE Hohkeppel verpflichtet Torjäger Keseroglu holt seinen Ex-Torjäger zurück – Angreifer kommt vom Bonner SC von Andreas Santner · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO / Aleksandar Djorovic

Eintracht Hohkeppel hat auf den Abgang seines besten Torschützen reagiert und ist auf dem Transfermarkt fündig geworden. Der Tabellenzweite der Mittelrheinliga verpflichtet Clinton Williams-Emmanuel vom Regionalligisten Bonner SC. Der 24 Jahre alte Angreifer soll die Lücke schließen, die Alexander Guiddir mit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 II hinterlassen hat.

Williams-Emmanuel ist in der Mittelrheinliga kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2024/25 arbeitete er beim FC Pesch erfolgreich mit Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu zusammen. Damals gehörte der 1,96 Meter große Offensivspieler zu den auffälligsten Akteuren der Mittelrheinliga. Mit 16 Treffern in 21 Spielen war er bester Torschütze der Pescher und zählte ligaweit zu den Top fünf der Torjäger. Diese Quote ebnete ihm im Sommer den Weg zum Bonner SC. Beim Regionalligaaufsteiger konnte der gebürtige Bochumer allerdings nicht an diese Leistungen anknüpfen. Krankheitsbedingte Ausfälle warfen ihn zurück, in der Hinrunde kam er lediglich auf fünf Kurzeinsätze und insgesamt 56 Spielminuten. Erst am Vortag seines Wechsels wurde die einvernehmliche Vertragsauflösung mit dem Bonner SC bekanntgegeben.

Keseroglu: "Wird uns sofort weiterhelfen" Für Keseroglu ist die erneute Zusammenarbeit ein klarer Vorteil. „Clinton wird uns mit seiner Qualität natürlich sofort weiterhelfen. Es ist dabei sicher ein Vorteil, dass ich ihn als Trainer kenne – und umgekehrt genauso“, erklärt der Hohkeppeler Coach. Hinzu kommt, dass Williams-Emmanuel mit den Strukturen und der Liga bestens vertraut ist. „Er kennt zudem einige Spieler aus dem Kader und weiß ganz genau, was ihn bei uns erwartet. Er weiß, wie ich spielen möchte und wie wir als Mannschaft auftreten wollen. Das passt sehr gut zusammen. Er kennt die Liga und wird für uns vorne definitiv eine Wucht sein“, so Keseroglu weiter.