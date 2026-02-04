Wiedersehen mit dem Ex-Coach: SVE Hohkeppel verpflichtet Torjäger

Eintracht Hohkeppel hat auf den Abgang seines besten Torschützen reagiert und ist auf dem Transfermarkt fündig geworden. Der Tabellenzweite der Mittelrheinliga verpflichtet Clinton Williams-Emmanuel vom Regionalligisten Bonner SC. Der 24 Jahre alte Angreifer soll die Lücke schließen, die Alexander Guiddir mit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 II hinterlassen hat.
Williams-Emmanuel ist in der Mittelrheinliga kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2024/25 arbeitete er beim FC Pesch erfolgreich mit Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu zusammen. Damals gehörte der 1,96 Meter große Offensivspieler zu den auffälligsten Akteuren der Mittelrheinliga. Mit 16 Treffern in 21 Spielen war er bester Torschütze der Pescher und zählte ligaweit zu den Top fünf der Torjäger. Diese Quote ebnete ihm im Sommer den Weg zum Bonner SC.
Beim Regionalligaaufsteiger konnte der gebürtige Bochumer allerdings nicht an diese Leistungen anknüpfen. Krankheitsbedingte Ausfälle warfen ihn zurück, in der Hinrunde kam er lediglich auf fünf Kurzeinsätze und insgesamt 56 Spielminuten. Erst am Vortag seines Wechsels wurde die einvernehmliche Vertragsauflösung mit dem Bonner SC bekanntgegeben.
Für Keseroglu ist die erneute Zusammenarbeit ein klarer Vorteil. „Clinton wird uns mit seiner Qualität natürlich sofort weiterhelfen. Es ist dabei sicher ein Vorteil, dass ich ihn als Trainer kenne – und umgekehrt genauso“, erklärt der Hohkeppeler Coach.
Hinzu kommt, dass Williams-Emmanuel mit den Strukturen und der Liga bestens vertraut ist. „Er kennt zudem einige Spieler aus dem Kader und weiß ganz genau, was ihn bei uns erwartet. Er weiß, wie ich spielen möchte und wie wir als Mannschaft auftreten wollen. Das passt sehr gut zusammen. Er kennt die Liga und wird für uns vorne definitiv eine Wucht sein“, so Keseroglu weiter.
Die naheliegende Frage nach dem Vergleich mit Guiddir beantwortet der Trainer differenziert. „Clinton bringt ein sehr gutes Tempo mit, ist beidfüßig, weiß, wo das Tor steht, und versteht es, seinen Körper einzusetzen. Jetzt geht es darum, ihn gut zu integrieren, dass er schnell reinkommt und möglichst viel Spielpraxis sammelt“, sagt Keseroglu und ergänzt: „Rein von der Qualität her ist er definitiv ein Ersatz für Alex Guiddir, auch wenn er ein anderer Spielertyp ist. Alex war etwas kleiner, Clinton bringt andere körperliche Voraussetzungen mit. In Summe ist das auf jeden Fall mehr als ein guter Ersatz. Ich freue mich sehr über diesen Transfer.“
Auch der aktuelle Fitnesszustand des Neuzugangs stimmt den Trainer optimistisch. „Er wird uns – wenn er gesund bleibt – sofort weiterhelfen. Er kommt aus einer sehr guten Vorbereitung bei Bonn. Zuvor hatte er zwar ein paar Einsätze, die aufgrund einer Erkrankung nicht optimal waren, weil er länger ausgefallen ist. Trotzdem ist er jetzt topfit.“
Unabhängig vom Transfer zieht Keseroglu ein positives Zwischenfazit zur Vorbereitung. Mit zwei Siegen (4:0 gegen Rot-Weiß Koblenz und 5:1 gegen den 1. FC Spich) sowie einem Remis gegen den VfB Hilden kann man auch mit den Ergebnissen in den Testspielergebnissen zufrieden sein. „Insgesamt bin ich mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden. Wir hatten Glück mit dem Wetter und den Plätzen, konnten bislang immer trainieren und hatten keinen Trainingsausfall. Die Jungs sind topfit, ziehen sehr gut mit, die Stimmung ist gut. Ich freue mich auf die nächsten Trainingseinheiten und die kommenden Spiele.“