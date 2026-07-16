Wiedersehen mit Dassendorf: LSK zeigt Reaktion

Der auf einigen Positionen veränderte LSK erwies sich in Hamwarde von Beginn als konkurrenzfähiger Gegner, geriet aber dennoch nach 27 Minuten ins Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich das Team von Tarek Gibbah für den enormen Aufwand. Neuzugang Lenny Borges - einst bei der AC Milan und dem FC Bayern aktiv - erzielte den Ausgleich (54.). Der mit Regionalliga-Ambitionen ausgestattete TuS Dassendorf lieferte zwar eine schnelle Antwort, doch Malte Meyer egalisierte in der 67. Minute per Strafstoß. Beim 2:2 blieb es bis tief in die Schlussphase hinein. Letztlich konnten sich die Lüneburger für einen deutlich verbesserten Auftritt aber nicht belohnen. 60 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit mussten sie das 2:3 hinnehmen.