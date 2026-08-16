Wiedersehen mit Brisanz: Lichtenberg 47 in Klosterfelde

Zweiter Spieltag, zwei ambitionierte Mannschaften – und eine besondere Personalie: Wenn die SG Union Klosterfelde am Sonntag um 14 Uhr den SV Lichtenberg 47 empfängt, geht es zwar noch nicht um ein gewöhnliches Oberliga-Spiel. Ein erster Fingerzeig zwischen zwei Teams, denen in dieser Saison einiges zugetraut wird, könnte die Partie aber durchaus werden.

Lichtenberg mit Auftaktsieg, Klosterfelde holt Remis bei Hansa II

Lichtenberg 47 reist mit drei Punkten im Gepäck nach Brandenburg. Zum Auftakt setzte sich die Mannschaft mit 3:2 gegen die TSG Neustrelitz durch und erwischt damit den gewünschten Start in die neue Spielzeit. Klosterfelde holt auswärts bei der U23 von Hansa Rostock einen Punkt. Unzufrieden ist die SG nicht.

Nun folgt für Klosterfelde das erste Heimspiel – und direkt ein Duell mit besonderer Würze.

Hannes Graf trifft auf seine Vergangenheit

Im Fokus steht dabei Hannes Graf. Der 29 Jahre alte Angreifer wechselte erst in diesem Sommer von Lichtenberg 47 nach Klosterfelde. Über mehrere Jahre gehörte Graf zum festen Bestandteil der 47er und sammelte mit dem Verein reichlich Erfahrung in Ober- und Regionalliga. Mit seiner körperlichen Präsenz ist der Offensvispieler lange eine feste Größe im Zoschke.

Wiedersehen am zweiten Spieltag

Klosterfelde hat mit der Verpflichtung des erfahrenen Angreifers gleichzeitig ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt. Sportlicher Leiter Jan Meißner hat nach dem Wechsel gegenüber FuPa erklärt, dass er Graf in Klosterfelde eine hohe Torquote zutraut. Der Angreifer soll einer Mannschaft zusätzliche Qualität geben, die sich vor der Saison gezielt verstärkt hat und zum Kreis der Teams gehört, denen ein Platz weit oben in der Tabelle zugetraut wird. Hier die Transfers

Ausgerechnet gegen seinen langjährigen Verein könnte Graf nun erstmals besonders in den Mittelpunkt rücken.

Zwei Mannschaften mit Ambitionen

Doch das Duell auf den ehemaligen Lichtenberger zu reduzieren, würde der sportlichen Ausgangslage nicht gerecht werden. Beide Mannschaften haben Qualität und Ambitionen, um in der NOFV-Oberliga Nord eine gewichtige Rolle zu spielen.

Klosterfeldes Trainer Lucio Geral bezeichnet die Begegnung im Vorfeld gegenüber FuPa selbst als mögliches „Topspiel“. Nach dem Punktgewinn in Rostock soll vor heimischer Kulisse der erste Saisonsieg folgen:

„Es könnte ein Topspiel werden, mal schauen, was unsere Jungs diesmal aufs Parkett bringen“

Mit Lichtenberg ist immer zur rechnen

Lichtenberg kommt mit Rückenwind nach Klosterfelde. Zwar müssen die 47er im Sommer mit Reiniger, Millgramm und Graf einige prominente Abgänge verkraften, untätig bleibt der Verein auf dem Transfermarkt aber keineswegs. Der Kader bekommt ein neues Gesicht und wird punktuell verstärkt. Die Zielrichtung bleibt damit klar: Auch in dieser Saison will Lichtenberg ganz oben mitmischen. Hier die Transfers

Interessant ist zudem der Blick auf das jüngste direkte Duell: Anfang Mai gewann Klosterfelde sein Heimspiel gegen Lichtenberg mit 3:2. Auch deshalb dürften die Berliner gewarnt sein.

FuPa Berlin vor Ort

Die Voraussetzungen für ein intensives Oberliga-Duell sind damit gegeben: zwei ambitionierte Mannschaften, ein frühes Kräftemessen im Kampf um die Spitzenplätze – und mit Hannes Graf ein Spieler, für den dieser Sonntagnachmittag alles andere als ein gewöhnlicher zweiter Spieltag wird.

FuPa Berlin ist vor Ort und begleitet die Partie ab 14 Uhr im Live- und Videoticker.

Lichtenberg 47

NOFV Oberliga Nord