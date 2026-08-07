Wiedersehen mit besonderer Note

Für einen Akteur wird die Partie jedoch noch einmal deutlich emotionaler: Lukas Brinschwitz kehrt erstmals als Gegner an seine alte Wirkungsstätte zurück.
Der 25-Jährige trug von 2020 bis zum Frühjahr 2025 das Trikot des VfL Meiningen und wechselte anschließend zum FSV Wacker 03 Gotha. Zwar standen sich beide Vereine seitdem bereits gegenüber, doch Brinschwitz musste verletzungsbedingt jeweils passen. Nun soll es endlich zum ersten Wiedersehen kommen.
„Ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel. In der letzten Saison musste ich bei beiden Spielen verletzungsbedingt aussetzen. Ich fühle mich jetzt aber wieder fit. Mit Sicherheit ist es für mich das besonderste Spiel der Saison", blickt der Mittelfeldspieler dem Freitagabend entgegen. Dass die Zeit in Meiningen für ihn bis heute eine besondere Bedeutung hat, merkt man seinen Worten an. Der Kontakt zu ehemaligen Mitspielern ist nie abgerissen. „Ich habe mit einigen Jungs vom VfL immer mal wieder Kontakt. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe mich mit allen in Meiningen sehr gut verstanden.“
Auch sportlich reist Gotha mit Rückenwind an. Gegen den ambitionierten Thüringenliga-Absteiger aus Borsch zeigte Wacker vor allem nach der Pause eine starke Vorstellung und sicherte sich einen verdienten Heimsieg. „Es war mannschaftlich eine sehr gute, geschlossene Leistung. Borsch war in der ersten Halbzeit ein wenig besser. Da konnten wir uns ein, zwei Mal auf unseren Torhüter Fredi verlassen. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben letztendlich verdient gewonnen“, ordnet Brinschwitz den gelungenen Saisonstart ein.
Nun wartet mit dem VfL allerdings die nächste große Herausforderung. Für Brinschwitz gehört sein Ex-Klub in dieser Saison sogar zum engsten Favoritenkreis – wenn nicht sogar an die Spitze. „Es wird sicherlich ein sehr schweres und körperbetontes Spiel. Für mich ist Meiningen dieses Jahr der Favorit auf den Staffelsieg und am Freitagabend auch der leichte Favorit zu Hause. Wir brauchen die gleiche mannschaftlich geschlossene Leistung wie gegen Borsch. Ich habe persönlich ein gutes Gefühl und denke, dass wir etwas Zählbares mitnehmen werden."
Die Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Fußballabend könnten damit kaum besser sein. Zwei Teams mit sechs Punkten im Visier, zwei ambitionierte Aufstiegskandidaten und mittendrin ein Spieler, für den es mehr ist als nur ein Ligaspiel. Für Lukas Brinschwitz schließt sich am Freitagabend ein kleiner Kreis – erstmals kehrt er als Gegner an die alte Wirkungsstätte zurück. Ob die Rückkehr mit Punkten endet, dürfte auch darüber entscheiden, wer im frühen Titelrennen das nächste Ausrufezeichen setzt.