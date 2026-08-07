Wiedersehen mit besonderer Note Wenn am Freitagabend der VfL Meiningen 04 und der FSV Wacker 03 Gotha den 2. Spieltag der Landesklasse 3 eröffnen, treffen nicht nur zwei Mannschaften mit optimalem Saisonstart aufeinander. Viele Beobachter sehen beide Teams schon jetzt als die heißesten Anwärter auf den Staffelsieg. Der VfL setzte zum Auftakt mit dem souveränen 4:0-Derbysieg in Walldorf ein Ausrufezeichen, Gotha bezwang zu Hause Thüringenliga-Absteiger SV Borsch 1925 ebenfalls verdient. von André Hofmann · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Mit dem VfL jubelte Lukas Brinschwitz u.a. über den Thüringenliga-Aufstieg. Gelingt ihm das gleiche auch in Gotha? – Foto: © Artur Kraus

Für einen Akteur wird die Partie jedoch noch einmal deutlich emotionaler: Lukas Brinschwitz kehrt erstmals als Gegner an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Der 25-Jährige trug von 2020 bis zum Frühjahr 2025 das Trikot des VfL Meiningen und wechselte anschließend zum FSV Wacker 03 Gotha. Zwar standen sich beide Vereine seitdem bereits gegenüber, doch Brinschwitz musste verletzungsbedingt jeweils passen. Nun soll es endlich zum ersten Wiedersehen kommen. „Ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel. In der letzten Saison musste ich bei beiden Spielen verletzungsbedingt aussetzen. Ich fühle mich jetzt aber wieder fit. Mit Sicherheit ist es für mich das besonderste Spiel der Saison", blickt der Mittelfeldspieler dem Freitagabend entgegen. Dass die Zeit in Meiningen für ihn bis heute eine besondere Bedeutung hat, merkt man seinen Worten an. Der Kontakt zu ehemaligen Mitspielern ist nie abgerissen. „Ich habe mit einigen Jungs vom VfL immer mal wieder Kontakt. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe mich mit allen in Meiningen sehr gut verstanden.“

Seit eineinhalb Jahren in Gotha: Lukas Brinschwitz. – Foto: © Philipp Eckstein

Gelungener Auftakt macht Selbstvertrauen Auch sportlich reist Gotha mit Rückenwind an. Gegen den ambitionierten Thüringenliga-Absteiger aus Borsch zeigte Wacker vor allem nach der Pause eine starke Vorstellung und sicherte sich einen verdienten Heimsieg. „Es war mannschaftlich eine sehr gute, geschlossene Leistung. Borsch war in der ersten Halbzeit ein wenig besser. Da konnten wir uns ein, zwei Mal auf unseren Torhüter Fredi verlassen. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben letztendlich verdient gewonnen“, ordnet Brinschwitz den gelungenen Saisonstart ein.