Wiedersehen mit Awata: Heimstetten nimmt den Pokal "ernst"

Das erste Pflichtspiel dieser Saison ist für den Bayernligisten SV Heimstetten zugleich das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Denn wenn der Club an diesem Samstag um 14 Uhr den VfB Forstinning in der Qualifikation zum Toto-Pokal empfängt, dann wird aufseiten des Gegners Mohamad Awata auflaufen – einst Profi-Kicker in Syrien und nach seiner Flucht unter anderem beim TSV 1860 München und in Heimstetten aktiv.