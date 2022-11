Du wirst automatisch weitergeleitet...

Richtig abbiegen will der SC Oberweikertshofen (in Grün) in der Tabelle. Es soll wieder nach oben gehen. – Foto: Peter Weber

Wiedersehen mit alten Bekannten: Oberweikertshofen-Trainer trifft auf ehemalige Mitspieler Der SCO empfängt den TSV Jetzendorf Für Oberweikertshofens Trainer Dominik Sammer wird das Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf zu einer Art Reise in die eigene Fußball-Vergangenheit. Oberweikertshofen – Nach der höchsten Saisonpleite zum Rückrundenauftakt beim FV Illertissen II (0:5), will der Aufsteiger aus Oberweikertshofen beim ersten Heimspiel in der Rückrunde gegen den TSV Jetzendorf (14 Uhr) die Schmach wieder vergessen machen. Die Mannschaft habe sich über die Woche im Großen und Ganzen von Erkältungen und Verletzungen wieder erholt und kräftig trainiert, teilt der Sportliche Leiter Uli Bergmann mit. Die Gäste aus Jetzendorf kennt Trainer Dominik Sammer Sammer sehr gut. „Ich komme aus dem Dachauer Landkreis und habe mit einigen früher zusammen gespielt. Die Mannschaft ist eine Wucht, hat richtig viele Zocker in ihren Reihen“, so der SCO-Coach. „Da werden wir uns richtig reinhängen müssen.“ Das Hinspiel war ein ereignisreiches 0:0 Beim ersten Aufeinandertreffen Mitte Juli trennten sich die beiden Mannschaften torlos 0:0 – auch, weil den Oberweikertshofenern zwei Tore wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurden. Und Fabian Friedl hatte Glück, als er sich über eine Zehn-Minuten-Strafe derart echauffierte, dass ihm der Referee zunächst die Rote Karte zeigte, die aber dann in eine Ampelkarte umwandelte, sodass er nur für den Rest des Spiels gesperrt war. Mit den verletzten Valentin Hüber, Michael Arndt, Adnan Muminovic und Rotsünder Lukas Kopyciok muss Sammer am Samstag auf vier Akteure verzichten. Maximilian Schuch konnte die Woche über zwar noch nicht trainieren, wird aber wohl zumindest auf der Bank Platz nehmen können. „Wenn wir mit der Robustheit, mit der Jetzendorf zu Werke geht, mithalten können, können wir unsere Heimbilanz auch weiter hochhalten“, sagt Sammer. „Wir sind daheim ungeschlagen. Haben sieben Siege und zwei Unentschieden. Wir wollen den Heimsieg, damit wir wieder ein Stück wegkommen von da unten in der Tabelle.“ (Dieter Metzler)