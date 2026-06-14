Wiedersehen macht Freude – Kristof Koop wieder bei Eidertal Molfsee

Mit Kristof Koop kann die sportliche Führung der SpVg Eidcertal Molfsee den nächsten Rückkehrer präsentieren. Der Angreifer wechselt vom direkten Ligarivalen SSG Rot-Schwarz Kiel zurück an seine vorherige Wirkungsstätte.
Mit Koop gewinnt die Spielvereinigung einen Akteur, dessen Spielweise der Mannschaft im Angriffsdrittel eine neues Element verleiht. Der robuste Stürmer ist bekannt dafür, lange Bälle unter Bedrängnis festzumachen, kluge Räume für nachrückende Mittelfeldspieler zu öffnen und extrem mannschaftsdienlich zu agieren.
Bei der sportlichen Leitung der Molfseer herrscht große Zufriedenheit über den gelungenen Transfer. Der sportliche Leiter Chris Foley hebt vor allem den taktischen Mehrwert des Stürmers hervor:
„Mit Kooper bekommen wir einen durchsetzungsstarken Stürmer, der Bälle festmachen und unserem Angriff wertvolle Entlastung geben kann. In der Box bringt er die Qualität mit, um in entscheidenden Momenten den Unterschied zu machen.“
Der Rückkehrer selbst, der in der Kabine und auf dem Platz schlicht „Kooper“ genannt wird, untermauert nicht mit großen Reden, sondern mit harter Arbeit auf dem grünen Rasen sein persönliches Fußballer-Motto:
„Glück muss man sich erarbeiten. Mein Ziel ist es, dass wir als Mannschaft eine Einheit werden und gemeinsam guten Fußball auf die Platte bringen.
Steckbrief
Name: Kristof Koop
Spitzname: Kooper
Letzter Verein: RS Kiel
Bevorzugte Position: Stürmer
Starker Fuß: rechts
Was mich als Spieler ausmacht: Abschluss, Robustheit, Teamplayer
Mein Motto / Mentalität: Glück muss man sich erarbeiten
Saisonziel: Als Mannschaft eine Einheit werden und guten Fußball auf die Platte bringen.