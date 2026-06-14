Wiedersehen macht Freude – Kristof Koop wieder bei Eidertal Molfsee

Kristof Koop in Action. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Mit Kristof Koop kann die sportliche Führung der SpVg Eidcertal Molfsee den nächsten Rückkehrer präsentieren. Der Angreifer wechselt vom direkten Ligarivalen SSG Rot-Schwarz Kiel zurück an seine vorherige Wirkungsstätte.

Mit Koop gewinnt die Spielvereinigung einen Akteur, dessen Spielweise der Mannschaft im Angriffsdrittel eine neues Element verleiht. Der robuste Stürmer ist bekannt dafür, lange Bälle unter Bedrängnis festzumachen, kluge Räume für nachrückende Mittelfeldspieler zu öffnen und extrem mannschaftsdienlich zu agieren.

„Ein durchsetzungsstarker Knipser“

Bei der sportlichen Leitung der Molfseer herrscht große Zufriedenheit über den gelungenen Transfer. Der sportliche Leiter Chris Foley hebt vor allem den taktischen Mehrwert des Stürmers hervor: