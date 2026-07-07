Wiedersehen macht Freude: Großaspach trifft auf sieben Ex-Spieler

– Foto: Tobias Sellmaier

Es gibt Rückkehren, die lauter sind als ein Sommertransfer. Die SG Sonnenhof Großaspach, eben noch Meister der Regionalliga Südwest, betritt wieder die Dritte Liga, nach Jahren im regionalen Schatten, und findet dort nicht nur größere Stadien, härtere Etats und alte Prüfungen vor. Sie begegnet auch ihrer eigenen Vergangenheit. Auf den Mannschaftsbögen der Konkurrenz stehen Namen, die einst im Fautenhau liefen, grätschten, hielten, trafen. Die Zahlen ordnen nüchtern. Der Rest ist Erinnerung, die plötzlich Gegner heißt.

Die Liste beginnt mit einem Verteidiger, der fast wie ein Vereinsarchiv auf zwei Beinen wirkt: Daniel Hägele, heute bei den Würzburger Kickers, kommt auf 221 Spiele für Großaspach. Wer ihm begegnet, trifft nicht bloß einen früheren Spieler, sondern einen Zeugen jener Jahre, in denen der Dorfklub die Dritte Liga nicht als Abenteuer, sondern als Alltag begriff. Hinter ihm folgt Kevin Broll, 122 Einsätze, nun Torwart beim 1. FC Saarbrücken. Für Großaspach wird das Wiedersehen also auch ein Blick auf die eigene Stabilität von früher und ihren Preis.

Saarbrücken bringt noch eine zweite Spur mit. Kai Brünker, 46 Großaspacher Einsätze, steht dort ebenfalls im Kader. Er gehört zu den Spielern, deren Karriere nach Aspach nicht kleiner, sondern breiter wurde. Jeremias Lorch, heute Alemannia Aachen, steht mit 51 Einsätzen in derselben Tabelle. Das sind keine sentimentalen Fußnoten. Es sind Hinweise darauf, dass der Klub nicht nur Mannschaften baute, sondern Biographien anschob, oft sehr leise, im raueren Profibetrieb.