Wiedersehen macht Freude Der FC Kray freut sich über die Rückkehr von Luca Kazelis.

Der 26-jährige Außenbahnspieler Luca Kazelis wechselt vom VfB Homberg an die Buderusstraße und verstärkt das Landesliga-Team zur neuen Saison. Bereits von 2020 bis 2023 lief der Linksfuß für den FC Kray auf – damals in der Oberliga. Auch in der vergangenen Spielzeit sammelte Kazelis in Homberg weitere Erfahrungen auf diesem Niveau. Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und von Fortuna Düsseldorf.

"Luca ist ein physisch starker, durchsetzungsfähiger Spieler mit viel Tempo, der unsere Offensive über die Außenbahnen beleben wird", teilt der Verein mit. Zu seinen bisher 50 absolvierten Partien im Krayer Trikot werden in der kommenden Saison weitere hinzukommen. Bei der Düsseldorfer Fortuna sammelte er erste Erfahrungen im Senioren-Bereich. In drei Begegnungen in der Regionalliga West trug er das Trikot der Landeshauptstädter. Nach einem Jahr bei den Sportfreunden Niederwenigern kam er schließlich zum FCK, für den er vornehmlich in der ersten Mannschaft auflief, aber auch ein paar Einsätze in der Reserve verzeichnen konnte. >>> Das ist Luca Kazelis