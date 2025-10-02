– Foto: SCSV

Wiedersehen in Spelle Erinnerungen an große Erfolge mit Trainer Hermann Börger

„Weißt du noch...?“ - so begannen viele Fragen beim Wiedersehen der A-Jugendmannschaften des SC Spelle-Venhaus aus den Serien 1989/90 und 1995/96. Schnell waren die Erfolge an unvergessliche Spiele und Erfolge wieder präsent. Im Blickpunkt stand der damalige Trainer Hermann Börger, der den Fußball beim SCSV mit geprägt hat.

Das Treffen wurde von Markus Johanning, André Börger, Matthias Börger und Markus Schütte organisiert. Hermann Börger selbst sorgte für eine Überraschung: Er brachte Bücher mit, in denen er akribisch handschriftliche Notizen über Trainingsbeteiligung, Ergebnisse, Torschützen oder Noten der Spieler verewigt hat. „Das Treffen war auch eine gute Sache für mich persönlich. Ich habe Lob bekommen, weil ich ja auch etwas Erfolg hatte“, schmunzelte Börger bescheiden. Zudem war die Freude über das Wiedersehen mit den ehemaligen Spielern groß. Claus Heckmann reiste sogar aus Stuttgart an. „Es war damals eine schöne Zeit“, blickte Börger zurück.

Der 79-Jährige trainierte von 1989 bis 1996 die A-Jugend des SCSV. Gleich in seiner ersten Saison gelang dem Team mit seinem Sohn André der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. In der letzten führte Börger die Mannschaft mit seinem Sohn Matthias nach zwei Aufstiegen in Folge in die Niedersachsenliga - damals die zweithöchste Jugendklasse, in der auch der SV Meppen und der TuS Lingen aufliefen. „1995 haben wir die ersten drei Spiele verloren und sind trotzdem aufgestiegen“, erinnert sich der heutige Sportliche Leiter Markus Schütte. Betreuer waren Klaus Dieter Riff, Dieter Arning und der aktuelle Ü70-Nationalspieler des SCSV, Manfred Lesting. Beim Wiedersehen stand nicht nur die Geselligkeit im Blickpunkt. Beide ehemaligen A-Jugendteams traten zum sportlichen Vergleich an. Der endete spektakulär 6:6. Börger war als Trainer bei beiden Mannschaften am Spielfeldrand im Einsatz. Danach verfolgten die Ehemaligen das Spiel der aktuellen U19 - 6:0 gegen Lechtingen/Wallenhorst.