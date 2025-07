Wiedersehen im Pokal: Schäffler trifft mit Starnberg auf alten Klub

Nach einer Saison für den TSV Gilching-Argelsried kehrt Dominik Schäffler zur SG Söcking/Starnberg zurück. – Foto: Dieter Metzler

Starnberg/Söcking empfängt den TSV Gilching-Argelsried im Toto-Pokal. Ein besonderes Spiel für Dominik Schäffler, den es erst vor wenigen Wochen zurück zur SG zog.

Viele Geschenke darf Dominik Schäffler am heutigen Mittwoch, zwei Tage nach seinem Geburtstag, nicht erwarten. „Ich werde ihm gratulieren, mehr aber auch nicht. Schließlich wollen wir unbedingt eine Runde weiterkommen“, sagt Christian Rodenwald. Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried tritt ab 19 Uhr mit seinen Fußballern in der dritten Runde des Totopokals im Kreis Zugspitze Nord bei der SG Starnberg/Söcking an. Dorthin ist Schäffler vor wenigen Wochen nach einem Jahr beim Bezirksligisten von der Talhofstraße zurückgekehrt. Heute, 19:00 Uhr SG Söcking/Starnberg SG Söcking/Starnberg TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. 19:00 PUSH

„Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es ein so schnelles Wiedersehen gibt“, sagt Schäffler nun vor dem Aufeinandertreffen mit seinem bisherigen Verein im Totopokal. Der sehr flexibel einsetzbare Fußballer hatte sich in der vergangenen Spielzeit beim TSV keinen dauerhaften Platz im Kader der ersten Mannschaft erarbeiten können. „Das hat allein private Gründe. Der Trainingsaufwand war zu hoch für mich“, sagt der 23-Jährige, und versichert: „Ansonsten habe ich mich in Gilching sehr wohlgefühlt.“ In seiner alten fußballerischen Heimat möchte Schäffler am Mittwoch zunächst die alten Kollegen ärgern und dann seinen Teil dazu beitragen, dass sich der Aufsteiger schnell in der Kreisklasse etabliert.