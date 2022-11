Wiedersehen im Loch Am Sonntag treten beide Mannschaften im Loch gegen die Sportfreunde aus Derkum an. Dabei gibt es zwei Wiedersehen auf dem Platz.

Den Anfang macht unsere Zweite um 12 Uhr. Unsere Trainer Chris war in der Saison 19/20 Cheftrainer von DHO und schaffte mit der Truppe souverän den Aufstieg in die Kreisliga B. Der Großteil des damaligen Kaders spielt seit dieser Saison in der Zweiten Mannschaft und das sieht man auch am aktuellen Saisonverlauf. Die Jungs von Derkum spielen eine starke Saison und liegen aktuell mit nur 2 Punkte hinter uns auf Platz 6. Ein spannendes Spiel auf Augenhöhe erwartet uns am Sonntag.