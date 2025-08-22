 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Wiedersehen im Liemecke – Lichtenau fordert den Spitzenreiter heraus

5. Spieltag der Verbandsliga Nord

Am Wochenende wartet der 5. Spieltag der Verbandsliga Nord mit spannenden Duellen auf. Während an der Spitze beim Lichtenauer FV ein echtes Gipfeltreffen wartet, wollen Teams wie OSC Vellmar oder SC Willingen die ersten Siege einfahren. Und auch TSV Wabern, KSV Hessen Kassel II und SG Calden/Meimbressen greifen wieder ins Geschehen ein.

Topspiel im Gerhard-Klapp-Stadion

Morgen, 15:00 Uhr
Lichtenauer FV
Lichtenauer FV
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia Flieden
15:00

Tabellendritter gegen Spitzenreiter: Der LFV will nach starkem Saisonstart die Euphorie mitnehmen und sich mit einem Sieg an die Spitze setzen. Flieden kommt mit viel Selbstvertrauen nach dem 2:1 gegen Bad Soden, vor dem die Löwen gewarnt sein sollen. Für Lichtenau wird entscheidend sein, defensiv stabil zu bleiben und die Offensivkraft der Gäste einzudämmen.

Druck auf beiden Seiten

Morgen, 15:00 Uhr
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/Meimbressen
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
15:00

Nach dem Unentschieden unter der Woche gegen Vellmar folgt für Calden/Meimbressen nun die Dreier-SG aus dem Werra-Meißner-Kreis. Die Gäste starteten stark, blieben zuletzt aber ebenfalls zweimal sieglos. Beide Teams stehen damit unter dem Druck, die zuletzt verpassten Punkte wieder gutzumachen.

Bleibt Willingen weiter punktlos?

Morgen, 15:00 Uhr
SC Willingen
SC Willingen
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/Leimbach
15:00

Willingen steht nach null Punkten aus drei Spielen unter Zugzwang und braucht dringend den ersten Saisonsieg. Nach zwölf Gegentore in drei Spielen braucht es bei den Waldeckern mehr Kompaktheit im Defensivverbund. Eiterfeld/Leimbach kommt mit Rückenwind vom 1:0-Derbysieg gegen Steinbach, die Partie im Upland bleibt aber eine große Unbekannte.

Befreiungsschlag im Kellerduell?

Morgen, 15:30 Uhr
OSC Vellmar
OSC Vellmar
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926
15:30

Der OSC Vellmar wartet weiter auf den ersten Sieg und hat bislang nur einen Punkt gesammelt. Gegen den Aufsteiger aus Johannesberg, der unter der Woche ebenfalls seinen ersten Zähler einfuhr, soll nun endlich der Befreiungsschlag gelingen, andernfalls könnten die kommenden Wochen aufgrund der Gegner Flieden, Klei/Hun/Doh und Bad Soden ungemütlich werden.

Tore garantiert?

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Dörnberg
FSV Dörnberg
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
15:00

Dörnberg ist seit drei Spielen ungeschlagen und will die Serie auch gegen die noch unbezwungene Reserve der Barockstadt fortsetzen. In Erinnerung sind die torreichen Partien zuletzt: In elf Aufeinadertreffen mit der Regionalligareserve in der Verbandsliga sind im Durchschnitt 4,4 Tore gefallen. Die Gäste reisen wie gewohnt mit variabler Besetzung an, sodass zusätzliche Verstärkungen aus der Regionalliga-Mannschaft möglich sind.

Schwere Aufgabe für Wabern

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV Wabern
SG Bad Soden
SG Bad Soden
15:00

Beide Mannschaften mussten sich zuletzt gegen Spitzenreiter Flieden geschlagen geben und wollen die Niederlagen schnell vergessen machen. Wabern holte aus den letzten vier Duellen gegen die Gäste aus Bad Soden, die nach personellen Abgängen trotzdem weiterhin zu den Top-Teams zählen, lediglich einen Punkt. Für beide Seiten könnte dieses Duell zum frühen Gradmesser im Kampf um die selbst gesteckten Ziele werden, wobei die Sprudelkicker der klare Favorit sind.

Wiedersehen in Wolfhagen

So., 24.08.2025, 17:30 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen Kassel
17:30

Emotionales Wiedersehen: Wolfhagens Trainer Christian Andrecht trifft auf seinen langjährigen Ex-Verein, von dem auch mehrere Spieler an die Liemecke wechselten. Sportlich stehen sich punktgleiche Teams gegenüber, wobei die Junglöwen bislang das bessere Torverhältnis vorweisen. Wolfhagen setzt auf Heimstärke, während beim KSV II mit Verstärkungen aus der Regionalligamannschaft gerechnet werden darf.

Jan Gundlach