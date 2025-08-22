Wiedersehen im Liemecke – Lichtenau fordert den Spitzenreiter heraus

Am Wochenende wartet der 5. Spieltag der Verbandsliga Nord mit spannenden Duellen auf. Während an der Spitze beim Lichtenauer FV ein echtes Gipfeltreffen wartet, wollen Teams wie OSC Vellmar oder SC Willingen die ersten Siege einfahren. Und auch TSV Wabern, KSV Hessen Kassel II und SG Calden/Meimbressen greifen wieder ins Geschehen ein.

Tabellendritter gegen Spitzenreiter: Der LFV will nach starkem Saisonstart die Euphorie mitnehmen und sich mit einem Sieg an die Spitze setzen. Flieden kommt mit viel Selbstvertrauen nach dem 2:1 gegen Bad Soden, vor dem die Löwen gewarnt sein sollen. Für Lichtenau wird entscheidend sein, defensiv stabil zu bleiben und die Offensivkraft der Gäste einzudämmen.

Der OSC Vellmar wartet weiter auf den ersten Sieg und hat bislang nur einen Punkt gesammelt. Gegen den Aufsteiger aus Johannesberg, der unter der Woche ebenfalls seinen ersten Zähler einfuhr, soll nun endlich der Befreiungsschlag gelingen, andernfalls könnten die kommenden Wochen aufgrund der Gegner Flieden, Klei/Hun/Doh und Bad Soden ungemütlich werden.

Willingen steht nach null Punkten aus drei Spielen unter Zugzwang und braucht dringend den ersten Saisonsieg. Nach zwölf Gegentore in drei Spielen braucht es bei den Waldeckern mehr Kompaktheit im Defensivverbund. Eiterfeld/Leimbach kommt mit Rückenwind vom 1:0-Derbysieg gegen Steinbach, die Partie im Upland bleibt aber eine große Unbekannte.

Nach dem Unentschieden unter der Woche gegen Vellmar folgt für Calden/Meimbressen nun die Dreier-SG aus dem Werra-Meißner-Kreis. Die Gäste starteten stark, blieben zuletzt aber ebenfalls zweimal sieglos. Beide Teams stehen damit unter dem Druck, die zuletzt verpassten Punkte wieder gutzumachen.

Tore garantiert?

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt II 15:00 PUSH

Dörnberg ist seit drei Spielen ungeschlagen und will die Serie auch gegen die noch unbezwungene Reserve der Barockstadt fortsetzen. In Erinnerung sind die torreichen Partien zuletzt: In elf Aufeinadertreffen mit der Regionalligareserve in der Verbandsliga sind im Durchschnitt 4,4 Tore gefallen. Die Gäste reisen wie gewohnt mit variabler Besetzung an, sodass zusätzliche Verstärkungen aus der Regionalliga-Mannschaft möglich sind.

Schwere Aufgabe für Wabern

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TSV Wabern TSV Wabern SG Bad Soden SG Bad Soden 15:00 PUSH

Beide Mannschaften mussten sich zuletzt gegen Spitzenreiter Flieden geschlagen geben und wollen die Niederlagen schnell vergessen machen. Wabern holte aus den letzten vier Duellen gegen die Gäste aus Bad Soden, die nach personellen Abgängen trotzdem weiterhin zu den Top-Teams zählen, lediglich einen Punkt. Für beide Seiten könnte dieses Duell zum frühen Gradmesser im Kampf um die selbst gesteckten Ziele werden, wobei die Sprudelkicker der klare Favorit sind.

Wiedersehen in Wolfhagen