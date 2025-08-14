Wiedersehen im Landespokal: Ammendorf spielt gegen VfL 96 Halle

Es ist eines der ganz besonderen Duelle in der ersten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals: Zum Stadtderby empfängt der Verbandsligist BSV Halle-Ammendorf am Sonnabend den Oberligisten VfL Halle 96. Die Vorschau zur Partie von FuPa-User Peter Kluthausen.

Da hat man seit langem mal wieder ein Heimspiel im Landespokal und dann bekommt man gleich den stärksten Gegner, den man bekommen kann.

Im Kollektiv der Ammendorfer steht fast eine ganze Mannschaft mit einer VfL-Vergangenheit. Agwu (2 Oberliga-Spiele), Kowalski (45), Bergmann (31), Niesel (101), Englich (76), Dabel (12), Schubert (68), Völkner (1), Elm (56) und Schuster - das sind 10 Spieler mit 392 Oberliga-Spielen. Wer von denen in der Startelf steht, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, die Spieler werden alles geben, was drin ist, um dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Natürlich wird das nicht einfach, bis unmöglich. Aber zwei Ammendorfer Mannschaften haben das schon geschafft. Im Oktober 2017 sogar mit einem sensationellem 3:0. 2021 beim 4:3 vor über 350 Zuschauern war der BSV die klar bessere Mannschaft, bei 7:3 Chancen. Im Oktober 2018 versagten drei Ammendorfern beim Elfmeterschießen die Nerven (Mock, Bataoure und Keitel). Am Ende gewann der VfL 96 Halle dieses mit 4:3 vom Punkt.