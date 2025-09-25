Wiedersehen im Jadestadion

– Foto: Horst Vogler

Am Sonntag um 15:00 Uhr kehrt der SV Wilhelmshaven nach zwei Auswärtsspielen zurück ins heimische Jadestadion. Gegner ist kein Geringerer als der VfV Borussia 06 Hildesheim – ein direkter Tabellennachbar, punktgleich mit dem SVW. Die Partie verspricht Spannung, Tempo und eine klare Ausgangslage: Wer gewinnt, bleibt oben dran.

Die Bilanz aus der Vorsaison spricht eine deutliche Sprache: In Hildesheim verlor Wilhelmshaven mit 0:4, das Rückspiel endete trotz 2:1-Führung noch mit einem Remis. Am Sonntag will die Mannschaft von David Jahdadic zeigen, wie viel sich seitdem verändert hat. Denn der Saisonstart 2025/26 ist bislang ein Erfolg – noch ungeschlagen, mit elf Treffern und nur vier Gegentoren stellt der SVW eine der stabilsten Defensiven der Liga. So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. 15:00 PUSH

Zuletzt gewann Wilhelmshaven verdient mit 2:1 in Rehden. Maurice Bank erzielte dabei das entscheidende Tor – es war bereits sein dritter Saisontreffer. Auch Neuzugang Conor-Jonathan Gnerlich wusste zu überzeugen und trug sich erstmals in die Torschützenliste ein. Hildesheim wiederum kommt mit Rückenwind an die Jade. Nach Rückstand gegen Holthausen Biene drehte das Team von Trainer Ridha Kitar das Spiel spät und siegte am Ende deutlich mit 4:1. Besonders auffällig: Das Offensivtrio um Carlos Christel, Louis Malina und Leon Arizanov, das in der Schlussphase eiskalt zuschlug. Mit bereits 17 Toren stellen die Hildesheimer aktuell die drittbeste Offensive der Liga.