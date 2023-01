Wiedersehen im Finale: Artern gibt sich Nord geschlagen Am letzten Samstag fand in Sömmerda der Fahrradhaus-Gräfe-Cup als Nachfolger des etablierten Sonnenland-Cups statt.

Und gleich im ersten Spiel traf die Truppe von Patrick Krumbholz auf die höherklassigen Erfurter. Und ließ es gleich mal richtig krachen. Innerhalb von vier Minuten führte man durch zwei Tore von Richard Schirmer und eins von Paul Wanski mit 3:0. Unerklärlicherweise ließen die Arterneraber in der zweiten Spielhälfte den Gegner zu oft gewähren und musste sich letztlich mit einem 3:3 begnügen. Im zweiten Spiel rechte dann das Tor von Richard Schirmer zum 1:0-Erfolg über den FSV Kölleda. Im letzten Gruppenspiel gegen den ambitionierten Kreisligisten lief der VfB einem Rückstand hinterher, bevor Jan-Niklas Beyer mit seinem Treffer zum 1:1 Platz zwei in der Gruppe und damit das Halbfinale sicherte.

In der anderen Gruppe setzte sich die SG An der Lache Erfurt vor SF Leubingen/AH, FSV Sömmerda und LSG Oberheldrungen durch. Im Halbfinale gegen den Ligakonkurrenten aus Erfurt tat sich lange nichts bevor der Gegner mit einem Doppelschlag die Weichen in Richtung Finale stellte. Doch der VfB gab sich nicht auf und verkürzte durch Jan-Niklas Beyer. Und nachdem der Hallensprecher verkündet hatte, dass es für das nächste, das 33. Tor wieder eine Flasche Sekt geben würde, nahm sich Arterns Keeper Tom Schlotthauer ein Herz und drosch den Ball kurz vor Schluss ins Netz. So musste die Entscheidung im Neunmeterschießen fallen.Während Julian Lesny, Paul Wanski und Jan-Niklas Beyerr souverän verwandelten, versagten einem Erfurter die Nerven und Artern fand sich im Finale wieder.