David Beckmann (r.) als er noch für den FC Weiler als Trainer aktiv war. – Foto: Siegfried Lörz

Wiedersehen für Beckmann und Keitel Kreispokal Sinsheim +++ Trainer aus Eschelbach und Waibstadt treffen auf ihre Ex-Klubs +++ Große Vorfreude in Kürnbach

Ein Pflichtspiel mit Freundschaftscharakter. "Es bestehen viel private Verbindungen zwischen den Spielern", sagt David Beckmann. Der Spielertrainer der SG 2000 Eschelbach spricht über das Pokalduell mit dem FC Weiler, das bereits am Donnerstag um 19.30 Uhr stattfindet. Der Neu-Kreisligist kam dabei dem Neu-A-Ligisten entgegen, wie Beckmann verrät: "Von unseren Jungs gehen am Wochenende einige in Urlaub, deshalb haben wir angefragt und Weiler freundlicherweise zugestimmt unser Spiel vorzuverlegen."

Für den 33-Jährigen ist es selbst eine besondere Partie, von 2020 bis 2024 coachte er gemeinsam mit Alexander Martaler den FC Weiler. Nun sind beide Aufsteiger, Weiler als A-Klassen-Dritter über die Relegation in die Kreisliga und Eschelbach als B-Klassen-Meister in die Kreisklasse A. Am Donnerstag ist der FC deshalb favorisiert, aber der Pokal schreibt bekanntlich gerne seine eigenen Geschichten. "So früh im Wettbewerb sehen wir das Ganze allerdings noch als Vorbereitung", sagt Beckmann, der weiter ausführt, "wenn man mal zwei, drei Runden überstanden haben sollte, kann man vielleicht über mehr nachdenken" Die vergangenen Pflichtspiele der beiden Klubs waren darüber hinaus ganz klare Angelegenheiten. In den A-Klassen-Spielzeiten 2021/22 sowie 2022/23 siegte Weiler jeweils mit drei Toren Differenz gegen die Eschelbacher.

Zeitgleich eröffnen auch der TSV Ittlingen II und der TSV Helmstadt II die erste Runde am Donnerstagabend. Am Freitag fährt der TSV Helmstadt gewarnt zum TSV Zaisenhausen. Vor fast exakt fünf Jahren unterlagen die Helmstadter schon einmal in der ersten Pokalrunde in Zaisenhausen. Der zweifache Torschütze beim damaligen 2:0 steht auch dieses Mal wieder im Kader – Marcel Kugler. Langsam wird es zur Gewohnheit. Erst im vergangenen Sommer traf Julian Keitel auf seinen Ex-Klub in der ersten Pokalrunde und dieses Wochenende kommt es zur Neuauflage. "Wir haben etwas gutzumachen nach der 3:4-Niederlage aus dem letzten Jahr", sagt der Spielertrainer der SG Waibstadt, der am Sonntag um 15.30 Uhr mit seiner Mannschaft beim TSV Steinsfurt antritt.

Von 2019 bis 2022 trainierte der 32-Jährige zusammen mit Christian Stumpf den TSV und gemeinsam führten die beiden selbigen in diesem Zeitraum in die Landesliga. Dort endete das Engagement nach einer Schwächephase – beide Coaches wurden freigestellt. Mittlerweile hat Keitel in Waibstadt erneut seine sportliche Heimat gefunden und strebt dort eine vordere Platzierung in der Kreisliga an.

Julian Keitel (l.) als er noch in Diensten des TSV Steinsfurt stand. – Foto: Siegfried Lörz