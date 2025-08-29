Wiedersehen der Burgenland-Rivalen, Aufsteiger gehen auf Reisen

Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende geht es in der Verbandsliga wieder um Punkte. An drei Tagen rollt im Oberhaus von Sachsen-Anhalt der Ball - mit einem Derby im besonderen Fokus.

Am Freitagabend empfängt der SSC Weißenfels den SV Blau-Weiß Zorbau zum Duell der beiden Burgenland-Rivalen. Im letzten Aufeinandertreffen im Juni 2024 hatten die Zorbauer ihre Landesmeisterschaft perfekt gemacht - ausgerechnet in Weißenfels. Ohnehin waren die Blau-Weißen bisher kein gutes Pflaster für den Saalesportclub: In allen drei Verbandsliga-Begegnungen ging der SSC leer aus. Spannend ist das Derby auch hinsichtlich des Titelkampfes: Der Vizemeister und der Oberliga-Absteiger gehören schließlich beide mit zum Favoritenkreis.

Tabellenführer nach dem ersten Spieltag war der SV Fortuna Magdeburg, der ebenfalls schon am Freitagabend im Einsatz ist. Nach dem 5:0-Erfolg über den SV Westerhausen führt die Reise zum VfB Sangerhausen. Außerdem empfängt der Haldensleber SC nach dem Last-Minute-Knockout in Warnau den BSV Halle-Ammendorf, der seinerseits beim 4:1-Auftaktsieg über den FSV Barleben zu überzeugen wusste.

Weiter geht es am Sonnabend mit vier Partien. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen empfängt nach dem minimalistischen Auftakt den SC Bernburg. Mit dem FSV Barleben und dem VfB Merseburg treffen sich zwei Teams, die sich zum Saisonstart geschlagen geben mussten. Außerdem sind die beiden Aufsteiger auswärts gefordert. Der SSV Havelwinkel Warnau macht sich auf die Reise zum SV Blau-Weiß Dölau. Der SV Eintracht Emseloh gastiert beim SV Westerhausen, der nach dem missglückten Auftakt eine Reaktion zeigen möchte.

Einmal rollt der Ball auch am Sonntag: Der SV Dessau 05 empfängt die SG Rot-Weiß Thalheim. Beim letzten Aufeinandertreffen hatten die Zuschauer sieben Treffer gesehen - und am Ende einen 4:3-Erfolg der Thalheimer. Doch die Nullfünfer kommen nach dem Auftakterfolg in Merseburg mit Rückenwind.

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Freitag

Heute, 19:30 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 19:30 live PUSH

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben VfB Merseburg VfB Merseburg 14:00 live PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SV Eintracht Emseloh Emseloh 14:00 PUSH

Sonntag

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!