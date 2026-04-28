Wiedersehen binnen Tagen: Rehden sucht in Verden den Befreiungsschlag

– Foto: Horst Vogler

Kaum verarbeitet, schon neu angesetzt: Nach dem 0:0 vom vergangenen Wochenende stehen sich der FC Verden 04 und der BSV Rehden am Mittwoch erneut gegenüber. Verden will den Abstand nach unten wahren, Rehden benötigt im Abstiegskampf dringend einen Erfolg.

Verden geht als Tabellenzehnter mit 34 Punkten in die Begegnung und hat sich zuletzt ein kleines Polster auf die gefährdeten Plätze erarbeitet. Rehden reist als Tabellen-13. mit 30 Punkten an und steht weiterhin unter Druck, den Abstand zur unteren Zone zu vergrößern.

Der Spielplan sorgt für eine ungewöhnliche Konstellation. Binnen weniger Tage kommt es zum zweiten Duell zwischen dem FC Verden 04 und dem BSV Rehden. Diesmal wird in Verden das Nachholspiel des 12. Spieltags ausgetragen. Nach dem torlosen Vergleich in Rehden sind die Voraussetzungen klar umrissen: Beide Teams kennen sich nun bestens, Überraschungsmomente dürften rar sein.

Aus Sicht der Gastgeber war das Remis in Rehden ein brauchbares Ergebnis. Der FCV hielt den direkten Konkurrenten auf Distanz und überzeugte vor allem nach der Pause mit kompakter Defensive. Zudem besitzt Verden im eigenen Stadion die Chance, mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.

Morgen, 18:30 Uhr FC Verden 04 FC Verden BSV Rehden BSV Rehden 18:30 live PUSH

Die Mannschaft zeigte sich zuletzt wechselhaft, bewies beim klaren 4:0 gegen TuS Bersenbrück jedoch ihr offensives Potenzial. Mit 46 erzielten Treffern verfügt Verden über eine deutlich höhere Ausbeute als Rehden.

Rehden hofft auf Aufbruch unter Cirousse

Beim BSV stand am Wochenende weniger das Resultat als die Reaktion auf turbulente Tage im Vordergrund. Nach der Trennung von Cheftrainer Kristian Arambasic betreute das neue Trainerteam um Majid Cirousse die Mannschaft erstmals. Die Leistung beim 0:0 wurde intern als Schritt nach vorn gewertet.

Vor allem im ersten Durchgang erspielte sich Rehden mehrere gute Möglichkeiten, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Genau dort dürfte auch diesmal der Schlüssel liegen. Mit bislang 39 Saisontoren fehlt es dem BSV in vielen engen Partien an Effizienz.

Defensiv präsentierte sich Rehden zuletzt stabiler. Diese Grundlage wird auch in Verden nötig sein, denn die Gastgeber verfügen über Tempo im Umschaltspiel und nutzen Fehler konsequent.

Viel spricht für ein enges Spiel

Das direkte Duell vom Wochenende lieferte bereits einen Vorgeschmack: wenig Räume, intensive Zweikämpfe und nur wenige klare Chancen. Auch im Nachholspiel ist ein umkämpfter Verlauf zu erwarten.

Für Verden bietet sich die Gelegenheit, mit einem Sieg entscheidend Luft zu schaffen. Rehden hingegen könnte mit drei Punkten nicht nur tabellarisch aufschließen, sondern auch ein wichtiges Signal im Saisonendspurt setzen. In einer Phase, in der jeder Punkt Gewicht besitzt, dürfte erneut die Mannschaft im Vorteil sein, die ihre wenigen Möglichkeiten konsequenter nutzt.