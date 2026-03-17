Wiederholungsspiel nach Verletzung: Biesdorf überrascht SCC

Archiv – Foto: Frank Arlinghaus

Am Dienstagabend wurde die Partie des SC Charlottenburg gegen Fortuna Biesdorf wiederholt und damit der 17. Spieltag der Berlin-Liga komplettiert.

Nachdem das Duell des SC Charlottenburg mit Fortuna Biesdorf Mitte Dezember wegen einer schwerwiegenderen Verletzung vorzeitig beendet wurde, stand am Dienstagabend die Wiederholung der Partie an. Dabei überraschte der Gast den SCC, ging per Doppelschlag in Minute acht und neun in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Charlottenburg, doch Biesdorf legte nach und stellte den 2-Tore-Vorsprung wieder her. 20 Minuten vor dem Ende kamen die Hausherren erneut ran, doch tief in der Nachspielzeit machte Biesdorf den Deckel drauf. Für die Gäste bedeutet das drei absolut wichtige Punkte im Abstiegskampf, während es der SCC verpasst, den Rückstand auf die Füchse zu verkleinern.

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