Wiederholungsspiel: Krasniqi und Asanovic bescheren Dersim drei Punkte

Mitte November wurde das Spiel zwischen Dersim und Mitte witterungsbedingt abgebrochen. Beim Wiederholungsspiel zeigten die Hausherren nun, warum sie auf einem Aufstiegsplatz überwintern. Schon nach etwa zehn Minuten brachte Argjent Krasniqi Dersim in Führung. Kemal Asanovic legte zehn Minuten später nach. Dersim hatte das Spiel im Griff und entschied die Partie kurz nach Beginn der zweiten Hälfte. Krasniqi traf zum 3:0. Zehn Minuten vor dem Ende zog Asanovic dann noch nach und erzielte ebenfalls seinen zweiten Treffer an diesem Abend zum 4:0-Endstand.

Tabellenführer Stern 1900 II hat sich auch gegen Schöneberg II keine Blöße gegeben und den Platz an der Sonne erfolgreich verteidigt. An der Kreuznacher Straße brachte Yannick Woithe die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang legten Can Kilian Cakin und Torjäger Salvatore Mancusi innerhalb weniger Sekunden zwei Treffer nach und machten den Deckel drauf. ---

Nach dem knappen 2:3 gegen Johannisthal II vor der Pokal-Pause hat es Spandau 06 auch gegen Sperber Neukölln erneut nicht für die ersten Punkte der Saison gereicht. Nach einer guten Viertelstunde gingen die Gäste in Führung. Lange blieb es knapp, doch in den letzten 20 Minuten schraubte Sperber das Ergebnis in die Höhe. ---

Blau-Gelb befindet sich weiter im freien Fall. Nach starken Saisonstart verlieren die Weißenseer nicht nur erneut, sie kommen in Spandau sogar ordentlich unter die Räder. Blau-Weiss ging früh durch Sven Rehfeld in Führung, der Mitte der ersten Halbzeit gleich zwei weitere Treffer erzielte. Noch vor der Pause erhöhte Spandau auf 5:0, die Partie war gelaufen. Auch im zweiten Durchgang zeigten sich die Hausherren weiter torgeil, schossen Blau-Gelb schließlich mit 9:0 ab. ---

Lichtenberg 47 II konnte sich im Heimspiel gegen Rotation Prenzlauer Berg ordentlich Luft nach unten verschaffen. Dabei gingen die Gäste zunächst in den Anfangsminuten in Führung, doch Lichtenberg drehte das Spiel. In einer wilden Schlussphase glich Rotation zunächst aus, doch Egzon Klinaku und Luca-Maximilian Wilke schossen 47 in der 86. und der 88. Minute zum Dreier. ---

Blankenburg und Johannisthal II stecken tief im Tabellenkeller. Im direkten Duell verpassen es beide nun, den Anschluss ans rettende Ufer herzustellen und teilten die Punkte. Dabei dürfte sich das 2:2 für beide völlig unterschiedlich anfühlen. Denn Blankenburg führte nach Treffern von Mick Schulz und Thierno Boubacar Gueye zur Pause 2:0, doch Jothal schlug um die Stundenmarke per Doppelschlag zurück und sicherte sich immerhin noch einen Zähler. ---

Nach der überraschenden Niederlage gegen Rotation hat sich Südring Amed im Topspiel gegen den Lichtenrader BC mit einem echten Ausrufezeichen zurückgemeldet. Pardis Fardjad-Azad und Jamal Ghazaleh per Doppelpack machten schon vor der Pause klar, wer die Punkte an diesem Sonntagnachmittag einfahren sollte. Kurz vor Schluss traf der Top-Torjäger der Liga Nimer El-Rayan zum 4:0-Endstand. ---

Im Nachholspiel konnte Sport-Union dem Spitzenteam Anadoluspor am Mittwochabend ein Bein stellen. Schon früh gingen die Hausherren in Führung, legten nach der Pause zwei Tore nach. Anadoluspor verkürzte zwar in der 70. Minute, doch Sport-Union schlug quasi im Gegenzug erneut zu, stellte den 3-Tore-Vorsprung wieder her und zog die Partie letztlich. ---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

