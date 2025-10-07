Wiederholungsspiel gegen Merchweiler am Mittwoch

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat die englische Woche mit einem "Auswärtssieg" im eigenen Stadtteil gut begonnen, das Derby beim FC Rastpfuhl wurde nach 0:2-Rückstand noch 3:2 gewonnen. "Wir wollen die gute Schlussphase, in der uns fast alles gelang, nun auch ins Spiel gegen den SV Merchweiler mitnehmen. Ob wir dann in der Tabelle steigen und ins vordere Drittel aufrücken, ist nicht so wichtig, viel wichtiger ist, dass wir dann 20 Punkte nach zehn zwölf Spielen, das ist ein guter Schnitt und zeigt, dass wir uns weiter stabilisierten. Das wollen wir weiter ausbauen, und deshalb wollen wir nun auch das zweite Spiel in dieser Woche gewinnen. Wir haben fast alle Spieler dabei, es müssen einige aus dem Kader raus, da wir aber am Sonntag schon wieder ein Heimspiel gegen den SV Bliesmengen-Bolchen, da werden wir dann auch wieder variieren müssen". So stehen nun gegenüber dem abgebrochenen Spiel auch Gibriel Darkaoui und Giuseppe Lo Scrudato zur Verfügung. Lediglich Mateo Schulze fehlt weiterhin. "Wir werden auch keine Spieler für das Testspiel des Drittliga-Teams abgeben, weil wir selbst drei Spiele in dieser Woche haben", sagte der Trainer anschließend.