Wiederholungsspiel endet 3:4 - und mit drei Zeitstrafen

Der VfB Theley legte am Mittwoch im Wiederholungsspiel der Verbandsliga Nord-Ost gegen die FSG Ottweiler/Steinbach ein höllisches Tempo vor. Schon nach sechs Minuten Fürhten die Tholeyer mit 2:0 durch Treffer v on Massimiliano Santalucia (3.) und Lars Weber. "Mit wäre lieber gewesen, wir hätten diesen Weckruf durch die zwei frühen Gegentore nicht gebraucht, danach waren wir besser im Spiel und in der zweiten Hälfte waren wir dann sogar besser", sagte FSG-Coach Özal Acar. Doch dann wurde sein Team wach und konnte bis zur Pause durch Ex-Profi Ivan Sachanenko (32.) und Alessio Giuseppe Runco (42., direkt verwandelter Freistoß) ausgleichen. Die Gäste blieben auch zu Beginn des zweiten Durchgangs am Drücker, kamen durch Sachanenko (52.) gleich in Führung. Yannick Maurer konnte für die Schaumberg-Trupppe noch mal ausgleichen, doch der ehemalige FCS-Spieler Vincenzo Accursio sicherte den Gästen den Sieg in der 67. Minute. zum Spielende wurde es hektisch, der Unparteiische musste drei Zeitstrafen aussprechen, ohne dass sich am Ergebnis noch etwas änderte. Bei den Gästen ging zunächst Julian Hoffmann an die Bande, danach folgten innerhalb einer Minute Mike Bach und Massimiliano Santalucia. Ottweiler/Steinbach holte die Punkte mit und ist jetzt Fünfter, der VfB bleibt Elfter. Für den VfB Geht es bereits am Samstag mit dem Heimspiel gegen die SG Lebach/Landsweiler weiter. Die FSG spielt auf dem Rasenplatz in Steinbach am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Kirrberg