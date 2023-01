Wiederholung erwünscht Verbandsliga +++ Der FC Zuzenhausen will den Erfolg aus der Vorrunde wiederholen +++ Das Pokalhalbfinale ist eine große Chance

Nicht einmal ansatzweise träumte man beim FC Zuzenhausen von einem derart erfolgreichen Saisonverlauf. Der Fußball-Verbandsligist musste im Sommer wichtige Spieler ziehen lassen, hat es aber umgehend geschafft die vielversprechenden Neuzugänge in das System zu integrieren und von Beginn an fleißig gepunktet. Der Lohn war die Herbstmeisterschaft noch vor dem absoluten Topfavoriten VfR Mannheim. Die starke Verfassung der Mannschaft wirkte sich obendrein positiv auf den badischen Pokal aus, wo am 14. März das Halbfinale gegen den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf ansteht.

Ein Highlight der Vorbereitung ist wie immer der Rosenmontag. "Verkleidet trainieren", heißt die Vorgabe, was sicher wieder für reichlich Gelächter sorgen wird. Ansonsten testen die Grün-Weißen gegen gestandene Landesligisten, zum Auftakt am Samstag, den 4. Februar gegen den FV Mosbach. Über Ziegelhausen/Peterstal, Bammental und Eppelheim soll der Feinschliff für den Pflichtspielauftakt am 26. Februar erfolgen.

Dafür geht es aktuell auf den oberen Rasenplatz, der eigene neue Kunstrasen des FC ist nicht ganz bezugsfertig. Ein paar Wochen wird es noch dauern, dann ist das moderne Spielfeld komplett belastbar. Die Trainingsbedingungen in Zuzenhausen werden dann noch besser. "Solange müssen wir ein wenig improvisieren und auch auf gutes Wetter hoffen, um unseren Trainingsrasen nutzen zu können", so Groß. Neu mit dabei ist Adrian Byczek, Abgänge gibt es keine.

Dann wartet direkt eine Pflichtaufgabe auf Kapitän Dominik Zuleger und Co., es geht zum Vorletzten SV Langensteinbach. "Das wird alles andere als ein Selbstläufer, ich erinnere an unsere 3:5-Niederlage in Langensteinbach im November 2021", sagt Groß und warnt damit schon jetzt vor den zuhause nicht ungefährlichen Mittelbadenern. Dass man in der höchsten badischen Spielklasse niemand unterschätzen darf, wissen die Kicker aber auch so. Zuzenhausen ist überhaupt nicht bekannt dafür, irgendeinen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Andersrum werden sie sich aber wünschen, dass dies der FC-Astoria Walldorf tut. Das Pokalhalbfinale ist schließlich die Chance sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für das Finale zu qualifizieren. "Gegen einen gestandenen Regionalligisten wie Walldorf haben wir unter normalen Umständen wenig Chancen", sagt Schieck. Doch in keinem anderen Sport wie im Fußball kommen krasse Überraschungen häufiger vor. "Wenn uns in die Walldorfer etwas anbieten, müssen wir da sein und zuschlagen", weiß Groß aus eigener Erfahrung, wie man mit solchen Gelegenheiten umgehen muss. 2009 gehörte er selbst noch als Innenverteidiger des FC zum Aufgebot im Viertelfinale gegen Walldorf. Damals gab es auswärts eine knappe 1:3-Niederlage. "Vielleicht können wir ja dieses Mal den Spieß umdrehen", schmunzelt er.

Vorher ist aber harte Arbeit angesagt. Die beiden Trainer sagen unisono: "Wir müssen fünf Wochen richtig durchziehen, nur so werden wir ab Ende Februar in der Lage sein unsere Form aus der Vorrunde zu erreichen."