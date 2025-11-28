 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ticker
Konnte in Würzburg keine Punkte einsammeln: Der TSV Buchbach.
Konnte in Würzburg keine Punkte einsammeln: Der TSV Buchbach. – Foto: Marc Marasescu

Wiederholter Elfer drin - TSV Buchbach verliert bitter in Würzburg

20. Spieltag der Regionalliga Bayern

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

Am letzten Spieltag im Kalenderjahr 2025 verloren die Schützlinge von Trainer Aleksandro Petrovic knapp bei den Würzburger Kickers. Der LIVE-Ticker zum Nachlesen:

Heute, 18:30 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
1
0
Abpfiff
Aufrufe: 028.11.2025, 20:30 Uhr
Paul RuserAutor