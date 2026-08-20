Wiederholt sich die Geschichte?

– Foto: Oliver Vincenz

Der Saisonstart verlief für den SV Eintracht Eisenberg alles andere als optimal. Im Thüringenpokal bietet sich nun jedoch die Gelegenheit, den Ligaalltag für einen Moment hinter sich zu lassen. Mit dem FC Einheit Rudolstadt wartet ein Oberligist – und ein Gegner, mit dem Kapitän Louis Prieger ganz besondere Erinnerungen verbindet.

„Den Start haben wir uns definitiv anders vorgestellt“, gibt Louis Prieger offen zu. Dennoch könne gerade die Abwechslung vom Ligaalltag der Mannschaft guttun. „Ich denke, das Spiel gegen Rudolstadt kommt in unserer Situation nicht unpassend.“ Vor allem die Stimmung innerhalb der Mannschaft mache dem Kapitän Mut. „Die Stimmung ist gut, auf und neben dem Platz. Deswegen denke ich, dass man aus gerade so einem Spiel, in dem man der klare Außenseiter ist, viele positive Dinge ziehen kann – unabhängig vom Ergebnis.“ Dass die Rollen vor dem Duell klar verteilt sind, weiß auch Prieger. „Rudolstadt ist auf jeder Position stärker besetzt.“ Gerade deshalb könne jede gelungene Aktion gegen den Oberligisten wertvoll sein: „Wenn dann in so einem Spiel gute Aktionen gelingen, kann das auch für Selbstvertrauen im Ligaalltag sorgen.“

Besondere Erinnerungen an Rudolstadt

Dass ausgerechnet der FC Einheit Rudolstadt nun nach Eisenberg kommt, verleiht der Partie für Louis Prieger eine zusätzliche Bedeutung. Schließlich verbindet er eines seiner größten Pokalerlebnisse im Trikot der Eintracht genau mit diesem Gegner. „Da fällt mir eigentlich nur das Spiel gegen Rudolstadt ein“, erinnert sich der heutige Kapitän. Damals war Prieger gerade einmal 20 Jahre alt und kam lediglich für rund zehn Minuten zum Einsatz. Die Atmosphäre rund um die Partie blieb ihm dennoch bis heute im Gedächtnis. „Was man da als 20-Jähriger für eine Energie und Euphorie gespürt hat, gegen einen Oberligisten weiterzukommen, war schon überragend“, blickt er zurück. Nun bietet sich Eisenberg erneut die Gelegenheit, gegen Rudolstadt für eine Pokalüberraschung zu sorgen.

„Vielleicht wiederholt sich die Geschichte nochmal“

Wie schwer dieses Unterfangen wird, ist den Gastgebern bewusst. „Wir wissen natürlich, was da für eine spielerische Qualität auf uns zukommt“, sagt Prieger. Der Plan für das Pokalduell ist deshalb klar: „Wir wollen bestmöglich defensiv dagegenhalten und nach vorne trotzdem mutig sein, soweit das möglich ist.“ Damit es tatsächlich zur Überraschung reicht, müsse an diesem Tag allerdings vieles zusammenpassen. „Natürlich braucht es auch ein wenig Spielglück für eine Überraschung“, weiß der Eisenberger Kapitän. Und dennoch gibt es diese Erinnerung an das letzte Pokalduell beider Mannschaften. „Wer weiß, vielleicht wiederholt sich die Geschichte nochmal vom letzten Pokalspiel gegen Rudolstadt“, hofft Louis Prieger, ordnet die Kräfteverhältnisse aber gleichzeitig realistisch ein: „Man muss natürlich auch ehrlich sein, dass die Ausgangslage diesmal anders ist als damals.“ Ganz abschreiben möchte er seine Mannschaft deshalb aber noch lange nicht. Oder, wie er es mit einem Augenzwinkern formuliert: „Vielleicht ist der liebe Fußballgott ja auf unserer Seite.“