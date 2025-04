Wiedergutmachung oder Wiederholung? FC Pesch empfängt Siegburger SV

Wenn der FC Pesch am Maifeiertag den Siegburger SV 04 empfängt, trifft ein formstarker Gastgeber auf ein Team, das nach der Heimniederlage am Sonntag gegen Königsdorf auf Wiedergutmachung aus ist. Im Hinspiel sorgte Pesch mit einem 4:0-Auswärtssieg für das deutlichste Ergebnis in der bisherigen Siegburger Saison – und auch diesmal sieht Trainer Abdullah Keseroglu seine Mannschaft gut vorbereitet.