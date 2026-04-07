Wiedergutmachung leider nicht gelungen!

– Foto: Pierre Schmidt

Verschossener Foulelfmeter: Shqipon Bektashi (52.). Gästetorhüter Nino Trost hält.

Aufstellung VfR Hausen:

Mettenberger – Arjonit Rexhepi (46. Schnurr), Suwareh, Einecker (46. Bellemare), Aslan, Faller (C), Bektashi, Ngonge Mboyo, Altin Rexhepi (75. Gomez), Alihoxha, Häringer.

Zuschauer: 140.

Schiedsrichter: Maxime Ernst (Frankreich)

Assistenten: (1) Vincent Scherrer und (2) Mohamed Tarzit

Nach der klaren Niederlage in Rielasingen …

… wollten die Möhlinkicker gegen den SC Pfullendorf Wiedergutmachung betreiben.

In einer Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten gelang das leider am Ende nicht.

Die Linzgauer, die auch noch Punkte brauchten, um die Verbandsligasaison 2026/2027 zu sichern, begannen stark. Tim Konrad testete gleich VfR-Goalie Marvin Mettenberger, der aber mit dessen Kopfball (5.) keine Probleme hatte.

In der 9. Spielminute fiel das 0:1, als Tim Konrad gut vorbereitete und Alessio Seminara die Kugel eindrückte.

Minute 27 – die erste gute Chance für das Heimteam: Ablie Suwareh schlug eine starke Flanke von rechts, aber Pfullendorfs Keeper Nino Trost war beim Kopfball von Shqipon Bektashi auf dem Posten.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden (!!!) erhöhten die Gäste eiskalt auf 0:3. Alessio Seminara legte zum 0:2 (34.) für den 14. Saisontreffer von Torjäger Jan Babic auf. Dieser revanchierte sich umgehend und passte maßgenau auf Alessio Seminara, der das 0:3 (35.) mit einem Flachschuss erzielte.

Nach einer richtig guten und intensiven Trainingswoche passte in Teil eins fast nichts zusammen bei den Möhlinkickern.

In der Kabine wurde es zur Pause etwas lauter, Coach Erich Sautner war sichtlich angefressen.

Mit einem Schuss an das Außennetz eröffnete Altin Rexhepi (46.) nach wenigen Sekunden den zweiten Abschnitt. Drei Minuten danach (49.) wurde Shqipon Bektashi im Strafraum des SCP gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte er sicher zum 1:3.

Wieder nur drei Minuten später (52.) dieselbe Aktion: erneut ein Foulspiel an Shqipon Bektashi im Sechzehnmeterraum und wieder gab es Elfmeter. Erneut trat „Shipi“ an, aber Torhüter Nino Trost blieb nun der Sieger.

In der 60. Spielminute verhinderte Nino Trost erneut das 2:3 für den VfR. Mit einer Klasseparade entschärfte er den „Hammer“ von Ablie Suwareh.

Von den Linzgauern kam in der zweiten Halbzeit fast gar nichts mehr. Einzig und allein der junge Alessio Seminara, mit seinen drei Scorerpunkten „Man of the Match“, prüfte noch einmal „Mette“ (64.) im VfR-Tor.

Minute 76 – Riesenchance für Shqipon Bektashi, aber einen abgeprallten Schuss brachte er nicht im Pfullendorfer Gehäuse unter.

Das 2:3 gelang den Gelb-Schwarzen dann doch noch in der 88. Minute – aber zu spät. Nachdem ein Schuss von Kapitän Maximilian Faller abgewehrt wurde, setzte Jose Ngonge das Spielgerät satt in die Maschen.

In den letzten Minuten blieb es dann beim 2:3 für die „Roten“ aus Pfullendorf.

Unser Team 1 will diese drei verlorenen Punkte am nächsten Samstag bei den SF Elzach-Yach zurückholen.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)