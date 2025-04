"Wiedergutmachung" ist angesagt gegen den "absoluten Titelfavoriten"

Nachdem bei den Gäste in Schüttorf der 56-jährige Torwarttrainer Xavier Rieger im Tor stand, hat sich die Krise auf der Torwartposition sogar nochmal weiter verschärft. Am Freitag sagte Leer´s Coach Erhan Colak zu uns: "Stand jetzt wissen wir noch nicht, wer ins Tor gehen wird. Rieger hat sich den Finger ausgekugelt und fällt aus. Das ist natürlich brutal und eine Riesen Baustelle." Es bleibt abzuwarten, wer dann schließlich heute Nachmittag das Tor der Gäste hüten wird.

Ansonsten kehrt Kevin Böse nach seiner Verletzung zurück und wird die Abwehr verstärken wollen. Ansonsten wird man beim Tabellenletzten erneut auf die Hilfe der A-Jugend bauen und auch Coach Erhan Colak wird sich auf die Bank setzen müssen. Die Anzeichen sind nicht nur wegen der angespannten Kadersituation klar, sondern auch aufgrund der Tabelle. Das weiß man natürlich auch beim Tabellenletzten.

"Wir haben nichts zu verlieren. Nachdem, was letzte Woche geschah, ist Wiedergutmachung angesagt. Wir wollen anders auftreten, ganz unabhängig davon, wer im Tor stehen wird und ob wir Tore kassieren werden, die ein gestandener Landesliga-Keeper halten würde." In den Spielen vor der krassen Niederlage gegen Schüttorf hielt man recht gut mit und auch das Hinspiel gegen Biene verlor man nur mit 2:4.

Dennoch erhofft sich Erhan Colak einfach ein anderes Auftreten als zuletzt. "Was letzte Woche war, steckt noch in den Köpfen und es wird schwer genug, gegen den absoluten Titelfavoriten. Biene ist haushoher Favorit, aber wir wollen Einstellung und Charakter an den Tag legen. So wie wir es in den Partien vor der 0:9-Niederlage gezeigt haben." so Colak.

Anpfiff ist dann heute um 15.00 Uhr am Biener Busch.