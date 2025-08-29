Wiedergutmachung ist angesagt 

Am Samstag, 30. August, trifft der 1. FC Saarbrücken am vierten Spieltag der Drittliga-Saison

2025/26 im heimischen Ludwigsparkstadion auf den FC Erzgebirge Aue. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr. Beide Mannschaften stehen aktuell punktgleich in der Tabelle. Cheftrainer Alois Schwartz zeigte sich auf der Spieltags-Pressekonferenz selbstkritisch und forderte von seiner Mannschaft eine klare Reaktion auf den Auftritt in Osnabrück: „In Osnabrück haben wir uns zu sehr ergeben. Wir haben zu wenig investiert und sind viel zu wenig gelaufen. Solche Ausrutscher ziehen sich seit einigen Monaten durch – das müssen wir dringend abstellen.

Wir haben uns sicher mehr erwartet. Aber wenn man wenig investiert, dann gewinnt man nicht.“ Mit Blick auf die personelle Situation deutete der Coach mögliche Wechsel an. „Natürlich stellt

sich die Frage, wer im Training Druck macht. Bis auf das Spiel in Osnabrück waren die

Einwechslungen in Ordnung, daher kann es personell durchaus Veränderungen geben.“ Den

Gegner stufte Schwartz als sehr robuste und erfahrene Drittliga-Mannschaft ein. „Aue ist eine

kompakte Mannschaft, eine Einheit mit guter Qualität, die jedem Gegner das Leben schwer

machen kann. “Definitiv verzichten muss der FCS auf Patrick Sontheimer und Amine Naifi, die

noch länger ausfallen werden. Auch für Sebastian Vasiliadis kommt die Partie noch zu früh. Der

Einsatz von Maurice Multhaup aufgrund von Oberschenkelproblemen ist zudem fraglich.