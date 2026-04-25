Wiedergutmachung im Fokus: VfB Lübeck gastiert beim HSC Hannover

Die Vorzeichen beider Teams könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der VfB Lübeck mit 40 Punkten auf einem soliden neunten Tabellenrang rangiert, kämpft der Aufsteiger aus Hannover ums nackte Überleben. Der HSC belegt derzeit den 15. Platz und hat lediglich drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Besonders die Defensive der Hannoveraner bereitet Sorgen: Mit bereits 80 Gegentreffern stellt die Mannschaft von Langzeit-Trainer Vural Tasdelen die anfälligste Abwehrreihe der gesamten Liga. Dennoch zeigte der HSC zuletzt Kampfgeist und erkämpfte sich ein 2:2-Remis gegen die SV Drochtersen/Assel, auch wenn die Sieglos-Serie nun schon seit zehn Partien Bestand hat.

Vorsicht vor dem „Angstgegner“ und seinem Torjäger

Trotz der prekären Tabellensituation der Gastgeber ist der VfB Lübeck gewarnt. Das Hinspiel auf der heimischen Lohmühle verlief für die Grün-Weißen äußerst enttäuschend. Trotz einer frühen Führung durch Ramiz Demir gab man das Spiel in der zweiten Halbzeit sowie in einer hitzigen Schlussphase mit Platzverweisen auf beiden Seiten noch aus der Hand. Am Ende entführte Hannover durch einen Last-Minute-Treffer beim 1:2 alle drei Punkte.

Ein Hauptaugenmerk der Lübecker Defensive muss am Sonntag auf Finn Kiszka liegen. Der 25-jährige Angreifer ist die Lebensversicherung des HSC und erzielte bereits zehn Saisontore – auch im Hinspiel traf er zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Besondere Rahmenbedingungen: Keine Gäste-Fans in Hannover

Ein Wermutstropfen für alle Anhänger der Grün-Weißen: Das Stadion in Hannover wird am Sonntag ohne Lübecker Unterstützung auskommen müssen. Aufgrund der anhaltenden Situation innerhalb der Fanszene und daraus resultierender Sicherheitsbedenken empfahl der VfB dem Gastgeber, den Gästeblock nicht zu öffnen und auf den Verkauf von Tageskarten zu verzichten. Der HSC ist dieser Empfehlung gefolgt, weshalb eine Anreise für Lübecker Fans zwecklos ist.

Wer die Partie dennoch live verfolgen möchte, kann auf den kostenfreien Livestream des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NordFV.tv) zurückgreifen oder das Spielim offiziellen Liveticker des VfB verfolgen. Schiedsrichter Jan-Lukas Meyer wird die Begegnung leiten und hoffentlich für einen sportlich fairen Verlauf des 31. Spieltags sorgen.