Wiedergutmachung im Derby nach 2:8-Debakel Türkischer SV nimmt sich viel vor – mit Biebrich 02 kommt aber ein Team zum Duell der ranghöchsten Wiesbadener Amateurclubs ans Niederfeld, das bislang als Einheit besticht. Wallufer Heimspiel am Donnerstag. von Stephan Neumann · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Derrick Amoako (l.) trug in den letzten Derbys das Trikot von Biebrich 02. Jetzt spielt er gemeinsam mit Nazim Khababa beim Türkischen SV. Archivfoto: Frank Heinen – Foto: Frank Heinen (Archiv)

Wiesbaden. Die ranghöchsten Amateurteams der Landeshauptstadt im frühen Verbandsliga-Spitzenspiel: Türkischer SV gegen Biebrich 02 – der Wiesbadener Knüller in der zweithöchsten hessischen Klasse steigt am Sonntag (16 Uhr). Für den TSV mutmaßlich mit einer Portion Extra-Motivation. Schließlich erlitt die Mannschaft von Chefcoach Gökhan Caliskan nach dem starken Auftakt-4:3 gegen Ex-Hessenligist SC Waldgirmes beim SV Zeilsheim einen herben 2:8-Rückschlag. Während es bei den 02ern wie am Schnürchen läuft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Dass wir enttäuscht sind, ist klar“, sagt Caliskan und setzt bei der Analyse auch an einem elementaren Punkt an: „Die Einstellung hat mir nicht gefallen, wenn bei Ballverlusten nicht hinterhergelaufen wird. Wir haben zu einfache Tore bekommen, obwohl wir in Unterzahl noch auf 2:3 herangekommen waren. Aber jeder muss schon alles auf dem Platz lassen.“ Darüber hinaus sieht Caliskan in Summe unglückliche Umstände. Das durch die Ampelkarte gegen Waldgirmes bedingte Fehlen von Innenverteidiger Malik Deveci (jetzt wieder frei) und die Nasenbeinfraktur von Mittelstürmer Dorian Miric (wird nach OP noch einige Zeit fehlen) hätten sich womöglich ausgewirkt. In Zeilsheim wurde die frühe Gelb-Rote Karte gegen Aziz Adams, damit für ein Spiel gesperrt, zum weiteren Handicap. Ein Patzer von Keeper Silvan Sevinc, der gegen Waldgirmes stark gehalten hatte und weiter das Vertrauen genießt, fügte sich hinzu und überhaupt „war es ein komischer Tag. Ich kann es nicht erklären. Aber lieber einmal so, als öfter knapp verlieren“, arbeitet Gökhan Caliskan intensiv daran, sein von der Qualität her gut bestücktes Team wieder auf Kurs zu bringen.

Derrick Amoako gegen Ex-Club Er sieht dabei auch die Führungsspieler, sprich Kapitän Mohammed Tahiri und Neuzugang Derrick Amoako sowie Eleazer Mensah, besonders in der Pflicht. Für Amoako wird es ein erstes Wiedersehen mit den früheren Biebricher Teamgefährten bei Biebrich 02. Bei den 02er war er über Jahre hinweg eine Stütze, jetzt will er es beim TSV werden.