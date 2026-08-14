Wiedergutmachung im Derby nach 2:8-Debakel

Wiesbaden. Die ranghöchsten Amateurteams der Landeshauptstadt im frühen Verbandsliga-Spitzenspiel: Türkischer SV gegen Biebrich 02 – der Wiesbadener Knüller in der zweithöchsten hessischen Klasse steigt am Sonntag (16 Uhr). Für den TSV mutmaßlich mit einer Portion Extra-Motivation. Schließlich erlitt die Mannschaft von Chefcoach Gökhan Caliskan nach dem starken Auftakt-4:3 gegen Ex-Hessenligist SC Waldgirmes beim SV Zeilsheim einen herben 2:8-Rückschlag. Während es bei den 02ern wie am Schnürchen läuft.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Dass wir enttäuscht sind, ist klar“, sagt Caliskan und setzt bei der Analyse auch an einem elementaren Punkt an: „Die Einstellung hat mir nicht gefallen, wenn bei Ballverlusten nicht hinterhergelaufen wird. Wir haben zu einfache Tore bekommen, obwohl wir in Unterzahl noch auf 2:3 herangekommen waren. Aber jeder muss schon alles auf dem Platz lassen.“ Darüber hinaus sieht Caliskan in Summe unglückliche Umstände. Das durch die Ampelkarte gegen Waldgirmes bedingte Fehlen von Innenverteidiger Malik Deveci (jetzt wieder frei) und die Nasenbeinfraktur von Mittelstürmer Dorian Miric (wird nach OP noch einige Zeit fehlen) hätten sich womöglich ausgewirkt. In Zeilsheim wurde die frühe Gelb-Rote Karte gegen Aziz Adams, damit für ein Spiel gesperrt, zum weiteren Handicap. Ein Patzer von Keeper Silvan Sevinc, der gegen Waldgirmes stark gehalten hatte und weiter das Vertrauen genießt, fügte sich hinzu und überhaupt „war es ein komischer Tag. Ich kann es nicht erklären. Aber lieber einmal so, als öfter knapp verlieren“, arbeitet Gökhan Caliskan intensiv daran, sein von der Qualität her gut bestücktes Team wieder auf Kurs zu bringen.
Derrick Amoako gegen Ex-Club
Er sieht dabei auch die Führungsspieler, sprich Kapitän Mohammed Tahiri und Neuzugang Derrick Amoako sowie Eleazer Mensah, besonders in der Pflicht. Für Amoako wird es ein erstes Wiedersehen mit den früheren Biebricher Teamgefährten bei Biebrich 02. Bei den 02er war er über Jahre hinweg eine Stütze, jetzt will er es beim TSV werden.
Davon abgesehen scheint das Biebricher Team-Konstrukt derzeit unfassbar stabil. Dem Hessenpokalsieg über Eddersheim folgten in der Liga zwei Siege (zuletzt 5:0 über Marburg) und das 3:3 in Hornau. „Wir lassen uns durch das 2:8 nicht blenden“, sagt 02-Trainer Nazir Saridogan im Wissen um das Potenzial beim TSV. Aber auch gleichzeitig im Bewusstsein um die Stärke seines sehr breit aufgestellten Kaders. In Biebrich ist die Bank eine Bank. Bestes Beispiel: Als Tim Emmel gegen Marburg angeschlagen raus musste, kam Jonas Nuernberg und fügte sich nahtlos ein. Dass gegen Marburg mit Oskar Lenk (krank) und John Reith (erst aus dem Urlaub zurück) zwei Offensivkräfte nicht im Einsatz waren, wurde kompensiert. Die Kader-Breite könnte mit Blick auf die lange Saisonstrecke ein entscheidender Positivfaktor werden.
Jan Löwer schrittweise an Startelf heranführen
Bereits am Donnerstag (20 Uhr) trifft die SG Walluf auf den TuS Dietkirchen, der zum Start in Hornau 0:3 verloren hatte, während die Rheingauer anschließend gegen die hoch gehandelten Hornauer ein 2:2 erreichten. Elijah Brunner und Dillon Fosuhene stoßen zum Aufgebot. Jan Löwer, beim Comeback nach langer Verletzungspause gegen Hornau nach seiner Einwechselung mit starken Momenten, wird zunächst weiter ein Joker auf der Bank bleiben. „Dietkirchen hat eine erfahrene und robuste Mannschaft. Wir müssen versuchen, die 50:50-Zweikämpfe möglichst oft für uns zu entscheiden“, gibt SG-Coach Dennis Merten den Kurs vor.