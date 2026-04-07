– Foto: Peter Schildmann

Wiedergutmachung im Cronsbachstadion: TuS Eintracht brennt auf Revanche!

Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel steht für unsere Jungs vom TuS Eintracht Bielefeld am kommenden Sonntag ein echtes Charakterspiel auf dem Programm. Es geht zum FC Türksport Steinhagen, und die Marschroute ist klar: Wir haben noch eine Rechnung offen!

Die Ausgangslage

Das Hinspiel schmerzt noch immer in der Erinnerung. Mit einer 1:6-Klatsche mussten wir uns damals geschlagen geben – ein Tag, an dem beim Gegner alles und bei uns wenig zusammenlief. Doch genau das ist der Treibstoff für den 23. Spieltag. Die Mannschaft hat seitdem eine Entwicklung durchgemacht und will nun beweisen, dass das Ergebnis aus der Hinrunde ein Ausrutscher war.