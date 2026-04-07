Wiedergutmachung im Cronsbachstadion: TuS Eintracht brennt auf Revanche!

Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel steht für unsere Jungs vom TuS Eintracht Bielefeld am kommenden Sonntag ein echtes Charakterspiel auf dem Programm. Es geht zum FC Türksport Steinhagen, und die Marschroute ist klar: Wir haben noch eine Rechnung offen!
Das Hinspiel schmerzt noch immer in der Erinnerung. Mit einer 1:6-Klatsche mussten wir uns damals geschlagen geben – ein Tag, an dem beim Gegner alles und bei uns wenig zusammenlief. Doch genau das ist der Treibstoff für den 23. Spieltag. Die Mannschaft hat seitdem eine Entwicklung durchgemacht und will nun beweisen, dass das Ergebnis aus der Hinrunde ein Ausrutscher war.
Gegner: FC Türksport Steinhagen
Anstoß: Sonntag, 12.04.2026 um 15:00 Uhr
Spielort: Kunstrasenplatz, Cronsbachstadion (Am Cronsbach 10, Steinhagen)
Wettbewerb: Kreisliga B Staffel 1, 23. Spieltag
Schiedsrichter: Stefan Lang
Türksport Steinhagen hat im Hinspiel ihre Effektivität eiskalt ausgespielt. Für den TuS wird es darauf ankommen, von der ersten Minute an hellwach in den Zweikämpfen zu sein und die Räume eng zu machen. Wenn wir die Leidenschaft und den Teamgeist der letzten Wochen auf den Kunstrasen bringen, ist in Steinhagen definitiv etwas Zählbares drin.
Kommt vorbei und unterstützt unsere Mannschaft! Gemeinsam holen wir uns die Punkte zurück nach Bielefeld.