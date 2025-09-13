Wiedergutmachung im Blick

Der SV Meppen II steht am Sonntag (14 Uhr) in der heimischen Hänsch-Arena vor einer richtungsweisenden Partie. Am 6. Spieltag der Oberliga Niedersachsen empfängt die U23 des SVM mit dem Heeslinger SC eines der formstarken Teams der Liga – eine Begegnung auf Augenhöhe zweier ambitionierter Mannschaften im oberen Tabellendrittel.

Mit zehn Punkten aus fünf Spielen liegt Heeslingen auf Rang vier, Meppen II folgt mit neun Zählern auf Platz sechs. Der HSC stellt mit 15 Treffern gemeinsam mit Spitzenreiter Atlas Delmenhorst die treffsicherste Offensive der Liga. Allein diese Bilanz unterstreicht die Herausforderung, die auf die junge Meppener Mannschaft zukommt.

Gleichzeitig ist es die zweite Partie in Folge gegen einen direkten Konkurrenten aus dem oberen Drittel. Nach der knappen 0:1-Niederlage in Hildesheim, bei der der SVM II trotz engagierter Leistung ohne Punkt blieb, bietet das Heimspiel gegen Heeslingen nun die Gelegenheit, eine direkte Antwort auf dem Platz zu geben.

Die Gäste reisen mit gemischten Gefühlen an: Am vergangenen Spieltag verspielte der HSC eine 2:0-Pausenführung gegen Aufsteiger Wetschen und kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich. Trotz aller Offensivkraft offenbarte Heeslingen dabei auch defensive Anfälligkeit – ein Ansatzpunkt, den Meppen II nutzen möchte.

Die Meppener selbst zeigten zuletzt, dass sie sich auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen. Nach zwei Niederlagen in Folge kehrte die Mannschaft in Hildesheim stabil auf den Platz zurück, verpasste jedoch durch eine knappe Einzelaktion das mögliche Remis.

Schlüsselspiel für die obere Tabellenhälfte

Für beide Teams ist die Partie ein früher Gradmesser, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Während Heeslingen seine Offensivreihe um Torjäger wie Terry Becker in Szene setzen wird, wird es für Meppen darum gehen, mit mannschaftlicher Geschlossenheit und hoher Laufbereitschaft dagegenzuhalten – Tugenden, die die U23 in dieser Saison bereits mehrfach ausgezeichnet haben.

Ein Heimsieg könnte den SVM II in Schlagdistanz zur Tabellenspitze halten und wichtige Impulse für den weiteren Saisonverlauf setzen. Spannung ist in jedem Fall garantiert.