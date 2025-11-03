Wiedergutmachung gelungen - 3 Punkte im Regen erkämpft!

Nordendorf wollte zur Vorwoche Wiedergutmachung leisten und spielte sich auch direkt in der ersten Minute eine Großchance heraus. Joshua Aydogan lief in seiner gewohnten flotten Art der Abwehr davon und zog Richtung Tor, doch bevor er abschließen konnte, störte ihn der letzte Verteidiger am Abschluss. In der Folgezeit machte der tiefe Platz und der fortwährende Regen beiden Teams zu schaffen. Das Spiel war mitgeprägt von Fehlpässen und Annahmeschwierigkeiten. Es dauerte bis zur 27. Minute, ehe Rezan Ali erneut Joshua Aydogan schön in Szene setzte. Dieser fackelte dieses mal nicht lange und knallte den Ball flach zum 1:0 ins Eck. Nur eine Minute später hätten die Gäste direkt ausgleichen können. Der Angreifer lief alleine aufs SVN-Tor zu, wurde aber in letzter Minute von Philipp Mehring entscheidend gestört. Schon in der nächsten Minute entschärfte SVN-Keeper Jonas Oswald einen gefährlichen Schuss und erneut nur zwei Minuten später köpften die Gäste eine ihrer gefährlichen Ecken knapp am Tor vorbei. Nordendorf hatte zu diesem Zeitpunkt Glück, noch in Führung zu sein. In der 36. Minute waren die Nordendorfer Verteidiger erneut nicht konsequent am Gegner. So konnte der Gäste-Angreifer den Ball flach in die Mitte spielen. Der dort freistehende Stürmer schlug aber über den Ball, also erneut Glück für den SVN. In der 41. Minute hieß es dann für die Gäste, wenn man die Tore vorne nicht macht, fängt man sie hinten. Eine abgeprallte Ecke landete bei Dennis Rotter , der mit seinem Schuss noch in der Abwehr hängen blieb. Der Abpraller landete aber bei Tobias Stanikowski , der zum 2:0 verwandelte. Danach passierte bis zur Halbzeit nicht mehr viel.

Die zweite Hälfte begann zerfahren. Es dauerte bis zu 58. Minute, ehe die Gäste wieder gefährlich wurden. Ein Freistoß von halblinks segelte durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck zum Anschlusstreffer - 2:1. Nordendorf lies aber nicht locker. In der 64. Minute verteidigte der Gästekeeper einen zu langen Ball, dribbelte aber mit diesem am Fuss gefährlich weit aus seinem Sechzehner. Es kam dann wie es kommen musste, Fabian Schar konnte ihm den Ball wegspitzeln und spielte diesen schnell nach vorne. Joshua Aydogan konnte diesen zwar nicht selbst verwerten aber mit dem Kopf verlängern, so dass Ioannis Gkountoglou im Spurt zum Abschluss kam - 3:1. Danach kamen beide Teams zu Chancen. Zuerst musste Jonas Oswald einen Schuss blocken, der dann im Nachschuss nochmal in der SVN-Abwehr hängen blieb, danach vergab erst Ioannis Gkountoglou allein vorm Tor, brachte aber den Abpraller vom Torwart nochmal ins Spiel, den dann Julian Mehring knapp übers Tor köpfte. In der 76. Minute dann die nächste Möglichkeit für Nordendorf. Dennis Rotter setzte sich super gegen zwei gegnerische Spieler durch und brachte den Ball in die Mitte, wo Julian Mehring direkt abnahm und per Innenpfosten auf 4:1 erhöhte. Danach ging es etwas Schlag auf Schlag. Alsmoos stellte auf mehr Offensive um und Nordendorf hatte damit reichlich Probleme. In Minute 85 kam ein eigentlich geklärter Ball postwendend zurück und landet direkt beim Gäste-Stürmer, der auf 4:2 verkürzte. Vier Minuten später herrschte erneut Durcheinander in der SVN-Hintermannschaft, so dass die Gäste zum Abschluss kamen. Den ersten Ball konnte Jonas Oswald noch abwehren, der Nachschuss landete dann aber zum 4:3 im Netz. Danach drangen die Gäste noch mehr auf den Ausgleich und rückten entsprechend immer weiter auf. Dies versuchte Julian Mehring zu nutzen, als er in der 88. Minute einen geklärten Ball vor die Füße bekam und erkannte, dass der Gäste-Keeper viel zu weit vorm eigenen Tor stand. Der Fernschuss landete aber über dem Tor. Dafür klappte es dann in der Nachspielzeit mit der Erlösung. Joshua Aydogan schnappte sich Rechtsaußen einen Befreiungsschlag, spielte diesen auf Christian Hollinger, der den Ball flach in die Mitte flankte. Dort verwertete der inzwischen eingewechselte Kevin Ennesser sicher zum wichtigen und erlösenden 5:3 und markierte damit auch den Schlusspunkt des Spiels.

Damit ist die Wiedergutmachung zur Vorwoche gelungen. Nun steht nächste Woche das letzte Spiel der Hinrunde und das Vorletzte des Jahres an. Es geht wieder zuhause gegen den TSV Meitingen II.