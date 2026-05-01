Wiedergutmachung gefordert: Schmach von PSV von Goran Lopacanin · Heute, 13:09 Uhr · 0 Leser

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr FC Hellas Augsburg Hellas Augsb TSG Hochzoll TSG Hochzoll 13:30 live PUSH

Zuerst die Niederlage gegen BIH, dann der bittere Punktverlust gegen den PSV Augsburg: Der FC Hellas Augsburg hat zuletzt Federn gelassen. Gegen das Tabellenschlusslicht TSG Hochzoll zählt für das Team von Aleksandar Canovic am Sonntag nur ein Sieg. Doch Vorsicht ist geboten: Der Gegner hat einen brandgefährlichen Trumpf im Ärmel. AUGSBURG – Die Stimmung war nach dem Schlusspfiff gegen den PSV Augsburg sichtlich gedrückt. Wer nach einer komfortablen 2:0-Führung am Ende nur mit einem 3:3-Unentschieden vom Platz geht, für den fühlt sich ein Punkt wie eine Niederlage an. Es war der zweite Dämpfer in Folge für den FC Hellas, der nach der Pleite gegen BIH Augsburg nun endgültig die Kurve kriegen muss, um im engen Aufstiegsrennen nicht den Anschluss zu verlieren.

Kein Platz mehr für Nachlässigkeiten In der AK Augsburg Mitte wird nicht gewartet. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz liegen derzeit fünf Mannschaften fast Kopf an Kopf. Solche Punktverluste wie zuletzt darf sich Hellas nicht mehr erlauben. Die Chance zur Rehabilitation kommt prompt: Mit der TSG Hochzoll reist der Tabellenletzte an. Die Offensiv-Power muss wieder zünden Die Statistiken sprechen eigentlich eine klare Sprache: