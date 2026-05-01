Wiedergutmachung gefordert: Schmach von PSV

Zuerst die Niederlage gegen BIH, dann der bittere Punktverlust gegen den PSV Augsburg: Der FC Hellas Augsburg hat zuletzt Federn gelassen. Gegen das Tabellenschlusslicht TSG Hochzoll zählt für das Team von Aleksandar Canovic am Sonntag nur ein Sieg. Doch Vorsicht ist geboten: Der Gegner hat einen brandgefährlichen Trumpf im Ärmel.
AUGSBURG – Die Stimmung war nach dem Schlusspfiff gegen den PSV Augsburg sichtlich gedrückt. Wer nach einer komfortablen 2:0-Führung am Ende nur mit einem 3:3-Unentschieden vom Platz geht, für den fühlt sich ein Punkt wie eine Niederlage an. Es war der zweite Dämpfer in Folge für den FC Hellas, der nach der Pleite gegen BIH Augsburg nun endgültig die Kurve kriegen muss, um im engen Aufstiegsrennen nicht den Anschluss zu verlieren.
In der AK Augsburg Mitte wird nicht gewartet. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz liegen derzeit fünf Mannschaften fast Kopf an Kopf. Solche Punktverluste wie zuletzt darf sich Hellas nicht mehr erlauben. Die Chance zur Rehabilitation kommt prompt: Mit der TSG Hochzoll reist der Tabellenletzte an.
Die Statistiken sprechen eigentlich eine klare Sprache:
Historie: Das Hinspiel endete mit einem fulminanten 7:0-Kantersieg für Hellas.
Offensive: Hellas stellt mit 50 Toren eine der torgefährlichsten Mannschaften.
Abwehr-Sorgen beim Gast: Die TSG Hochzoll kassierte bereits 61 Gegentreffer – Ligahöchstwert.
Trotz der klaren Tabellensituation darf Hellas den Gegner nicht unterschätzen. Die TSG Hochzoll verfügt mit Safak Cetinkaya über einen Stürmer, der das Wort „Torinstinkt“ verkörpert. Der Routinier beweist auch mit seinen 40 Jahren eindrucksvoll, dass er nichts von seiner Torgefährlichkeit eingebüßt hat. Die Hellas-Abwehr, die gegen den PSV zuletzt drei Gegentreffer schlucken musste, ist also gewarnt: Einmal nicht aufgepasst, und Cetinkaya eiskalt zu.
„Das 3:3 gegen den PSV war eine Enttäuschung, die Jungs müssen jetzt Charakter zeigen. Wir sind der Favorit, aber wir müssen die Konzentration über 90 Minuten hochhalten – besonders gegen einen erfahrenen Knipser wie Cetinkaya“, mahnt das Umfeld des Vereins.
Mit 27 Punkten Vorsprung auf Hochzoll ist Hellas der klare Favorit. Trainer Aleksandar Canovic wird sein Team nach dem verspielten Vorsprung gegen den PSV besonders in der Defensivarbeit in die Pflicht nehmen. Am Sonntag zählt nur eines: Die Dominanz des Hinspiels wiederholen, die drei Punkte einfahren und den zweiten Tabellenplatz mit aller Macht verteidigen.