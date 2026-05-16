Wiedergutmachung gefordert: Drakenburg empfängt Leese TuS steht nach dem Debakel von Sudweyhe unter Druck von red · Heute, 15:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Wagenfeld

Nach dem 0:10 beim TuS Sudweyhe zählt für den TuS Drakenburg nur eine Reaktion. Im Derby gegen den TuS Leese 1912 geht es für die Gastgeber um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Für den TuS Drakenburg steht am 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover ein richtungsweisendes Heimspiel an. Nach der deutlichen 0:10-Niederlage beim TuS Sudweyhe empfängt die Mannschaft nun den TuS Leese 1912 – und steht dabei unter Zugzwang. Die Ausgangslage ist klar: Drakenburg liegt mit 25 Punkten auf Rang 13 und kämpft weiter um den Klassenerhalt. Leese reist dagegen mit 38 Punkten und deutlich entspannterer Tabellensituation an, musste zuletzt allerdings eine 2:3-Heimniederlage gegen den RSV Rehburg hinnehmen.

Bei Drakenburg lag der Fokus in dieser Woche vor allem auf der Aufarbeitung des Auftritts in Sudweyhe. Trainer Stefan Czyborra erwartet nun eine klare Antwort seiner Mannschaft. „Jetzt muss die Mannschaft auf dem Platz die richtige Reaktion zeigen“, betont er. Dabei geht es für den Trainer nicht nur um Punkte, sondern auch um die Haltung seiner Spieler. „Jeder, der am Sonntag auf dem Feld steht, muss vergessen machen, was vergangene Woche in Sudweyhe passiert ist. Das sind die Spieler dem Verein schuldig, den Fans schuldig und auch sich selbst schuldig.“