Wiedergutmachung gefordert: Drakenburg empfängt Leese

Nach dem 0:10 beim TuS Sudweyhe zählt für den TuS Drakenburg nur eine Reaktion. Im Derby gegen den TuS Leese 1912 geht es für die Gastgeber um wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Für den TuS Drakenburg steht am 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover ein richtungsweisendes Heimspiel an. Nach der deutlichen 0:10-Niederlage beim TuS Sudweyhe empfängt die Mannschaft nun den TuS Leese 1912 – und steht dabei unter Zugzwang.
Die Ausgangslage ist klar: Drakenburg liegt mit 25 Punkten auf Rang 13 und kämpft weiter um den Klassenerhalt. Leese reist dagegen mit 38 Punkten und deutlich entspannterer Tabellensituation an, musste zuletzt allerdings eine 2:3-Heimniederlage gegen den RSV Rehburg hinnehmen.
Bei Drakenburg lag der Fokus in dieser Woche vor allem auf der Aufarbeitung des Auftritts in Sudweyhe. Trainer Stefan Czyborra erwartet nun eine klare Antwort seiner Mannschaft. „Jetzt muss die Mannschaft auf dem Platz die richtige Reaktion zeigen“, betont er.
Dabei geht es für den Trainer nicht nur um Punkte, sondern auch um die Haltung seiner Spieler. „Jeder, der am Sonntag auf dem Feld steht, muss vergessen machen, was vergangene Woche in Sudweyhe passiert ist. Das sind die Spieler dem Verein schuldig, den Fans schuldig und auch sich selbst schuldig.“
Die Bedeutung der Partie ist dem Coach bewusst. „Für uns geht es darum, den Relegationsplatz zu verteidigen. Dazu kommt, dass es ein Derby ist“, sagt Czyborra. Entsprechend deutlich formuliert er die Erwartungen: „Die Mannschaft hat etwas gutzumachen – und genau das erwarte ich am Sonntag auch.“
Personell bleibt die Situation angespannt. Mehrere Spieler fehlen weiterhin verletzt oder gesperrt, weitere Ausfälle kommen hinzu. „Leider können wir seit Wochen nie wirklich aus dem Vollen schöpfen“, erklärt Czyborra. Dennoch wolle man „einen konkurrenzfähigen Kader zusammenbekommen“.
Entscheidend wird aus Sicht des Trainers vor allem die Einstellung sein. „Wir spielen zuhause und deshalb muss von der ersten Minute an zu sehen sein, dass wir es deutlich besser machen wollen als zuletzt.“
Für Drakenburg zählt im Derby deshalb vor allem eines: eine Reaktion im Abstiegskampf. „Es geht um den Klassenerhalt, es ist ein Derby und wir wollen dieses Spiel unbedingt für uns entscheiden“, sagt Czyborra. „Alles andere zählt aktuell nicht.“