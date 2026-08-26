Wiedergutmachung für Meiningen-Klatsche gelungen Wiedergutmachung für die deutliche Niederlage in Meiningen war bei der SG Lauscha/Neuhaus in diesem vorgezogenen Pflichtspiel gegen den Mitaufsteiger Mosbacher SV angesagt. von K.-H. Scheler / SG Lauscha-Neuhaus · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

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Vor 274 Zuschauern auf dem Lauschaer Tierberg wartete bei besten äußeren Bedingungen eine durchaus machbare, wie sich zeigen sollte aber auch schwere Aufgabe. BERICHT von Karl-Heinz Scheler / SG Lauscha-Neuhaus

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SG Lauscha/Neuhaus SG Lauscha Mosbacher SV 1911 Mosbacher SV 3 1 Abpfiff Die Anfangsphase hatte es bereits in sich. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, da gab es den ersten Eckball für die Gäste. Mosbachs Kehr stieg am höchsten und köpfte zum 0:1 ein. Die Gastgeber wollten den frühen Rückstand schnellstmöglich korrigieren. Als Selimovic allein auf das Gästetor zulief, zog Torwart Jung die Notbremse und sah folgerichtig die Rote Karte (7.). Trainer René Deubner musste daraufhin umstellen: Lämmerhirt ging ins Tor, Hirschel musste den Platz verlassen. Den anschließenden Freistoß von der Strafraumgrenze setzte Töpfer an den Pfosten. Es entwickelte sich ein intensives Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Die Unterzahl war den spielstarken Gästen kaum anzumerken. Vor allem bei ihren gefährlichen Kontern kamen sie mehrfach einem zweiten Treffer sehr nahe. Die SG war in dieser Phase zwar bemüht, doch zu viele technische Fehler in den Angriffsaktionen verhinderten einen erfolgreichen Abschluss. So langsam geriet zudem der junge Schiedsrichter Wilhelm Lindner aus Erfurt in die Kritik der Fans. Einige Entscheidungen auf beiden Seiten waren nur schwer nachzuvollziehen – und das sollte sich über die gesamten 90 Minuten hinweg nicht ändern. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Müller-Keupert der verdiente Ausgleich zum 1:1 (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel wollten es die Gastgeber dann wissen. Als Töpfer in der 50. Minute das 2:1 erzielte, schien die SG auf der Siegerstraße. Doch die Gäste gaben sich bis in die Schlussphase nicht geschlagen und versuchten immer wieder, zum Ausgleich zu kommen. Dadurch ergaben sich Räume für die SG. Was folgte, waren Chancen beinahe im Minutentakt. Allerdings wurden diese teilweise unglücklich, teilweise auch kläglich vergeben. Die Begegnung wurde nun immer hektischer und war zudem von einigen Nicklichkeiten geprägt. So musste die SG bis in die Schlussphase um den Dreier bangen. Als der eingewechselte Neuzugang Trippe in der 88. Minute endlich zum 3:1 traf, war die Messe gelesen. Fazit: Der dritte Dreier war damit perfekt und stimmt optimistisch für die weiteren, sicherlich nicht leichteren Aufgaben.