Wiedergutmachung für Meiningen-Klatsche gelungen

Vor 274 Zuschauern auf dem Lauschaer Tierberg wartete bei besten äußeren Bedingungen eine durchaus machbare, wie sich zeigen sollte aber auch schwere Aufgabe.
BERICHT von Karl-Heinz Scheler / SG Lauscha-Neuhaus
Nach dem Seitenwechsel wollten es die Gastgeber dann wissen. Als Töpfer in der 50. Minute das 2:1 erzielte, schien die SG auf der Siegerstraße. Doch die Gäste gaben sich bis in die Schlussphase nicht geschlagen und versuchten immer wieder, zum Ausgleich zu kommen. Dadurch ergaben sich Räume für die SG. Was folgte, waren Chancen beinahe im Minutentakt. Allerdings wurden diese teilweise unglücklich, teilweise auch kläglich vergeben. Die Begegnung wurde nun immer hektischer und war zudem von einigen Nicklichkeiten geprägt. So musste die SG bis in die Schlussphase um den Dreier bangen. Als der eingewechselte Neuzugang Trippe in der 88. Minute endlich zum 3:1 traf, war die Messe gelesen.
Fazit: Der dritte Dreier war damit perfekt und stimmt optimistisch für die weiteren, sicherlich nicht leichteren Aufgaben.
René Deubner (Mosbacher SV): „Ich habe soeben meine Spieler für eine sehr gute Leistung unter diesen Bedingungen gelobt. Sie haben sich alle reingehauen, wo es nur ging. Immerhin haben sie fast 90 Minuten in Unterzahl gespielt. Wir haben das Spiel bis zum Ende offen gehalten, unsere Chancen aber nicht genutzt. Das ist unser Problem. Dass aufgrund der vielen Chancen irgendwann das dritte Tor fällt, war klar. Insgesamt bin ich stolz auf meine Mannschaft. Das ist wie ein gefühlter Sieg.“
Daniel Meyer (SG Lauscha/Neuhaus): „Wir hatten vor dem Spiel das Ziel ausgegeben, die drei Punkte zu Hause zu lassen. Das sollte auch eine Wiedergutmachung für die hohe Niederlage in Meiningen sein. Unter dem Strich ist uns das gelungen. Wir haben es aber sehr lange unnötig spannend gehalten. Was wir in der zweiten Halbzeit an Chancen vergeben haben, war erschreckend. Aber das Ziel waren die drei Punkte – und die haben wir. Basta.“