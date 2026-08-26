 2026-08-25T09:27:31.124Z

Spielbericht

Wiedergutmachung für Meiningen-Klatsche gelungen

Wiedergutmachung für die deutliche Niederlage in Meiningen war bei der SG Lauscha/Neuhaus in diesem vorgezogenen Pflichtspiel gegen den Mitaufsteiger Mosbacher SV angesagt.

von K.-H. Scheler / SG Lauscha-Neuhaus · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: © Sina Bauer

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Landesklasse 3
SG Lauscha
Mosbacher SV

Vor 274 Zuschauern auf dem Lauschaer Tierberg wartete bei besten äußeren Bedingungen eine durchaus machbare, wie sich zeigen sollte aber auch schwere Aufgabe.

BERICHT von Karl-Heinz Scheler / SG Lauscha-Neuhaus

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SG Lauscha/Neuhaus
SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha
Mosbacher SV 1911
Mosbacher SV 1911Mosbacher SV
3
1
Abpfiff
Die Anfangsphase hatte es bereits in sich. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, da gab es den ersten Eckball für die Gäste. Mosbachs Kehr stieg am höchsten und köpfte zum 0:1 ein. Die Gastgeber wollten den frühen Rückstand schnellstmöglich korrigieren. Als Selimovic allein auf das Gästetor zulief, zog Torwart Jung die Notbremse und sah folgerichtig die Rote Karte (7.). Trainer René Deubner musste daraufhin umstellen: Lämmerhirt ging ins Tor, Hirschel musste den Platz verlassen. Den anschließenden Freistoß von der Strafraumgrenze setzte Töpfer an den Pfosten. Es entwickelte sich ein intensives Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Die Unterzahl war den spielstarken Gästen kaum anzumerken. Vor allem bei ihren gefährlichen Kontern kamen sie mehrfach einem zweiten Treffer sehr nahe. Die SG war in dieser Phase zwar bemüht, doch zu viele technische Fehler in den Angriffsaktionen verhinderten einen erfolgreichen Abschluss. So langsam geriet zudem der junge Schiedsrichter Wilhelm Lindner aus Erfurt in die Kritik der Fans. Einige Entscheidungen auf beiden Seiten waren nur schwer nachzuvollziehen – und das sollte sich über die gesamten 90 Minuten hinweg nicht ändern. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Müller-Keupert der verdiente Ausgleich zum 1:1 (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel wollten es die Gastgeber dann wissen. Als Töpfer in der 50. Minute das 2:1 erzielte, schien die SG auf der Siegerstraße. Doch die Gäste gaben sich bis in die Schlussphase nicht geschlagen und versuchten immer wieder, zum Ausgleich zu kommen. Dadurch ergaben sich Räume für die SG. Was folgte, waren Chancen beinahe im Minutentakt. Allerdings wurden diese teilweise unglücklich, teilweise auch kläglich vergeben. Die Begegnung wurde nun immer hektischer und war zudem von einigen Nicklichkeiten geprägt. So musste die SG bis in die Schlussphase um den Dreier bangen. Als der eingewechselte Neuzugang Trippe in der 88. Minute endlich zum 3:1 traf, war die Messe gelesen.

Fazit: Der dritte Dreier war damit perfekt und stimmt optimistisch für die weiteren, sicherlich nicht leichteren Aufgaben.

Die Stimmen der Trainer

René Deubner (Mosbacher SV): „Ich habe soeben meine Spieler für eine sehr gute Leistung unter diesen Bedingungen gelobt. Sie haben sich alle reingehauen, wo es nur ging. Immerhin haben sie fast 90 Minuten in Unterzahl gespielt. Wir haben das Spiel bis zum Ende offen gehalten, unsere Chancen aber nicht genutzt. Das ist unser Problem. Dass aufgrund der vielen Chancen irgendwann das dritte Tor fällt, war klar. Insgesamt bin ich stolz auf meine Mannschaft. Das ist wie ein gefühlter Sieg.“

Daniel Meyer (SG Lauscha/Neuhaus): „Wir hatten vor dem Spiel das Ziel ausgegeben, die drei Punkte zu Hause zu lassen. Das sollte auch eine Wiedergutmachung für die hohe Niederlage in Meiningen sein. Unter dem Strich ist uns das gelungen. Wir haben es aber sehr lange unnötig spannend gehalten. Was wir in der zweiten Halbzeit an Chancen vergeben haben, war erschreckend. Aber das Ziel waren die drei Punkte – und die haben wir. Basta.“