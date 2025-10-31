Wiedergutmachung für Auftaktpleite? Nächstes Kellerduell für Bruckmühl

Die Rückrunde startet bereits: Der SV Bruckmühl hat am 16. Spieltag der Bezirksliga Ost den SV Saaldorf zu Gast. Anstoß ist am Freitag um 19:00 Uhr.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl eröffnet mit dem 16. Spieltag am 31. Oktober die Rückrunde der Bezirksliga Ost. Zwar ist am Freitag Halloween, zum Gruseln soll den SVB-Anhängern dieses Mal allerdings nicht sein – höchstens den Gästen vom SV Saaldorf.

Denn im Hinspiel kassierte der Landesliga-Absteiger eine seiner drei bislang höchsten Niederlagen in dieser Saison. Damals startete das Team rund um Kapitän Patrick Kunze seine Bezirksliga-Rückkehr mit einer 0:4-Packung im Berchtesgadener Land. Die Wiedergutmachung dafür soll es nun am Freitag geben, wenn der SVS zum Rückspiel im Mangfallstadion gastiert.

Der Blick auf die Tabelle gibt es im Moment zwar nur bedingt her, der SVB befindet sich jedoch durchaus im Vormarsch. Die Mannschaft aus der Marktgemeinde verlor nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele. Hinzukommen zwei Erfolge im Kreispokal.

Nach dem erneuten personellen Umbruch, dieses Mal infolge des Abstiegs, haben die Verantwortlichen bei Bruckmühl bereits mit einer sportlich schwierigen Saison gerechnet. Das bewahrheitete sich auch tabellarisch. Inzwischen scheint die Mannschaft allerdings in der neuen Spielklasse angekommen zu sein, auch wenn weiterhin teils wichtige Spieler ausfallen.

Auch SV Saaldorf ist gut in Form

Die einzige Niederlage seit Mitte September gab es ausgerechnet im Sechs-Punkte-Spiel mit Aufsteiger SV Aschau/Inn vor zwei Wochen. Allerdings konnte sich Bruckmühl am zurückliegenden Freitag mit einem Sieg gegen den TSV Siegsdorf optimal zurückmelden und das Schlusslicht weiter distanzieren.

Damit liegt die Elf von Trainer Mike Probst derzeit in der Formtabelle auf Platz vier. Der kommende Gegner, der SV Saaldorf, folgt jedoch auf Platz sechs. Der Sportverein holte aus seinen letzten fünf Partien drei Siege.

SV Bruckmühl will Relegationszone schnellstmöglich verlassen

Nichtsdestotrotz stellt die Begegnung mit Saaldorf das dritte richtungsweisende Kellerduell für den SVB in Folge dar. Die Gäste haben vor dem zweiten direkten Duell in dieser Spielzeit nur drei Punkte mehr auf dem Konto.

Mit einem weiteren Dreier könnte Bruckmühl nicht nur die eigene Heimstärke einmal mehr unter Beweis stellen, sondern zeitgleich auch weiter ordentlich Druck auf die Nicht-Abstiegsplätze ausüben. Spielt die Konkurrenz mit, könnte der SVB sogar die Relegationsplätze verlassen und Saaldorf noch weiter in den Abstiegskampf ziehen. (Alexander Nikel)