Wiedergutmachung eindrucksvoll gelungen! Aufsteiger startet furios

Alexander Manka brachte die Gäste mit einem Doppelpack (31., 49.) auf die Siegerstraße. Besonders dabei war, dass der Stürmer direkt gegen seinen Ex-Club traf. Das 3:0 durch Robin Tegtmeyer in der 60. Minute war ein echtes Highlight, als der Stürmer aus einer vermeintlich toten Situation sehenswert vollendete. Noch spektakulärer war das 4:0 (70.), bei dem Manka und Christopher Katunda-Nakahosa mit einer perfekten Kombination glänzten, ehe letzterer den Ball über die Linie drückte. Felix Maedchen (77.) erhöhte weiter, bevor Tünderns Joker Lukas Kramer (88.) den Ehrentreffer erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Neuzugang Katunda-Nakahosa in der 90. Minute.

„Nach dem peinlichen Pokalaus wollten wir Wiedergutmachung – die Jungs haben gebrannt, und die Qualität sowohl auf dem Platz als auch von der Bank hat zu diesem Ergebnis geführt“, resümierte Grincenko.

Der klare Sieg hat auch eine besondere Vorgeschichte: In der Saison 2023/24 trafen beide Teams dreimal aufeinander – Halvestorf gewann einmal, einmal gab es ein Unentschieden, und im Pokal feierte Tündern einen deutlichen 7:0-Erfolg. Der aktuelle Kantersieg ist daher auch ein deutliches Zeichen in Richtung des Ligakonkurrenten..

Tündern spielt am Sonntag beim TSV Barsinghausen, während die SSG Halvestorf-Herkendorf zeitgleich den TSV Mühlenfeld empfängt.