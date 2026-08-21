Wiedergutmachung beim SV Unter-Flockenbach angepeilt

Der SV Unter-Flockenbach (rechts Simon Katich gegen Hummetroths Issak Somov) will gegen Baunatal drei Punkte holen. Foto: Guido Schiek

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach musste vergangenen Samstag seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis verlor bei Rot-Weiß Hadamar trotz starker Aufholjagd 3:4 (0:3). Und der SVU-Coach ärgerte sich über individuelle und teils leichtsinnige Fehler seiner Elf gegen gnadenlos effektive Gastgeber. Vier Chancen, vier Tore zählte Cambeis beim Gegner. "Aber wir haben das Spiel gegen Hadamar aufgearbeitet und abgehakt", sagt der SVU-Trainer, der den Blick konsequent nach vorne richtet.

Nächster Gegner: der KSV Baunatal. Aufsteiger Unter-Flockenbach spielt Samstag ab 14 Uhr zu Hause und will mit einem Heimsieg wieder auf Erfolgskurs. Doch Cambeis möchte Baunatal (15.) nicht am Tabellenplatz messen. "Sie haben momentan Verletzungssorgen, sind aber trotzdem eine gute Mannschaft", sagt der Übungsleiter und warnt: "Baunatal wird früh pressen – sie haben Möglichkeiten." Der SV Unter-Flockenbach indes wird versuchen, das richtige Rezept dagegen zu finden, kann sich offensiv zurzeit auf das Erfolgsduo Linus Hebling und Marlon Ludwig verlassen, die wunderbar harmonieren. Hebling führt mit sieben Toren aus vier Spielen die Torjägerliste in der Hessenliga an. Am ersten Spieltag gegen Rot-Weiß Walldorf (4:1) erzielte der Stürmer sogar einen Viererpack.

Und auch SVU-Neuzugang Nico Neukirch passt besser als erwartet ins Konzept. Neukirch spielt aktuell in der Dreier-Abwehrkette des SVU und macht positionsfremd einen hervorragenden Job, nach Ansicht seines Trainers. „Nico war so nicht eingeplant, aber er ist ballsicher und zweikampfstark und hat eine gute Physis“, sagt Cambeis. Doch es ist vor allem die Mannschaft, die in allen Teilen funktioniert, dieser Tage beim SVU.

Ergebnis: Der Aufsteiger hat drei von vier Punktspielen gewonnen und ist Tabellenerster. Aken Ulusoy wird Samstag gegen Baunatal wohl auflaufen, Fabio Lo Porto steigt langsam wieder ins Training ein. Der Einsatz von Davis Bergbauer ist fraglich, weil der Innenverteidiger noch etwas kränkelt.





