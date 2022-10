Wiedererstarkter 1. FC-Süd schlägt auch druckvollen FC Delhoven Der SV Uedesheim bleibt in der Fußball-Kreisliga A nach dem deutlichen 5:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger SV RW Elfgen an Spitzenreiter SVG Weißenberg dran.

1. FC Grevenbroich-Süd – FC Delhoven 2:1 (2:0). Der 1. FC Grevenbroich-Süd scheint die Wende endgültig geschafft zu haben. Gegen Spitzenteam Delhoven fuhr Süd den dritten Sieg in Folge ein. Murat Köktürk (18.) und Marcel Woop (33.) schossen den Gastgeber in Führung, Marcel Klein (49.) erzielte den Anschlusstreffer. „Die erste Hälfte war überragend, die 2. war schon schwierig. Delhoven hat richtig Druck gemacht, aber das Selbstvertrauen ist zurück. Wir haben voll dagegengehalten“, sagte Süd-Trainer Cengiz Yavuz.

SV Uedesheim – SV RW Elfgen 5:0 (1:0). Uedesheim kann als einziges Spitzenteam mit Weißenberg Schritt halten. Gegen Aufsteiger Elfgen spielte Jannik Paul Jansen in der 44. Minute mit seinem Treffer den Dosenöffner. Direkt nach Wiederanpfiff legten Karam Ramadan (47.) und Sebastian Lohr (49.) nach. Markus Rychlik (58.) und Daniel Ferber (60.) setzten den Schlusspunkt. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, das 1:0 kam uns dann entgegen“, so Co-Trainer Timm Oppermann. Top-Stürmer Andre Speer holte sich kurz vor Schluss noch eine Gelb-Rote Karte ab.

SV Rosellen – SVG Grevenbroich 1:1 (1:1). Rosellen bleibt gegen die Top 4 ungeschlagen. Danny Hepner erzielte in der achten Minute die Führung für Rosellen, Kaan Orduzu (29./FE) glich für die Gäste aus. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Es war ein sehr umkämpftes Spiel. SVG hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir hatten kurz vor Schluss noch zwei richtig dicke Chancen“, sagte Co-Spielertrainer Hepner.

TSV Norf – FC Zons 1:2 (0:1). Zons verhindert die dritte Pleite in Folge und gewinnt bei Aufsteiger Norf. Dennis Marquet (34.) und Marvin Müdder (83.) erzielten die Tore. Ein Eigentor von Marquet (84.) sorgte für dramatische Schlussminuten. „Wir müssen es immer spannend machen“, stöhnt FC-Coach Thomas Boldt. Mit dem Auftritt seines Teams war er aber sehr zufrieden: „Der Wille war unglaublich. Ich bin erleichtert und stolz, dass sie sich für die Leistung belohnt haben.“

DJK Novesia – TuS Grevenbroich 2:2 (2:1). Neuss und Grevenbroich teilen sich die Punkte. Lucas Müller (2.) und Ugur Azak (22.) brachten die Gastgeber im Jahnstadion zwei Mal in Führung, der TuS Grevenbroich kam zwei Mal durch Jan-Niklas Eschweiler (5., 52.) zurück. „Mit dem Punkt kann ich gut leben. Wir sind jetzt zwei Spiele in Folge ohne Niederlage. Das gibt den Jungs ein bisschen Selbstbewusstsein“, resümierte TuS-Coach Jörg Gartz.

VfR Büttgen – SV Bedburdyck/Gierath 3:3 (1:1). Viele Tore, kein Sieger: Büttgen und Gierath verpassen den Befreiungsschlag. Leon Amrath (36.) schoss Büttgen in Führung, Lars Jonokat (41.) glich noch vor der Pause aus. Nach Wiederanpfiff bescherte Felix Eßer (53.) den Gierathern die kurzzeitige Führung, bis Anthony Mouratidis (59.) zurückschlug. Die erneute Führung von David Jäger (68.) hielt sogar nur wenige Sekunden. Postwendend glich Tim Königshofen (69.) aus. „Wir bekommen zu viele einfache Gegentore. Das ist unser Problem. Wir müssen das ganz schnell in den Griff bekommen“, so Gieraths Trainer Jürgen Steins.

SV Glehn – SC Grimlinghausen 4:4 (3:2). Ein wildes Hin und Her lieferten sich Glehn und Grimlinghausen. Fabian Zierau (12., 31., 37.) und Devrim Celik (70.) trafen für Glehn, Marcel Gasch (3.), Nico Kaufmann (29.), Lukas Schaffrinski (61.) und Alessandro Donzuso (79.) hießen die Torschützen für Grimlinghausen. „Das war ein vogelwildes Spiel. Beide Abwehrseiten waren nicht stabil, aber beide Seiten wollten bis zum Schluss unbedingt den Sieg. Das Unentschieden geht schon in Ordnung“, lautete das Urteil von Glehns Trainer Kevin Hahn.