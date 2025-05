Wiederaufstieg perfekt! Estetals Meisterfeier fällt aber vorerst aus

FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Das war ein in der Höhe verdienter Sieg, der sogar hätte zweistellig ausfallen müssen. Die Jungs hatten richtig Spaß am Fußball und sind ohne Druck ins Spiel gegangen. Wir wollten die Spannung hochhalten und mit einem guten Gefühl ins Pokalspiel gehen - das ist uns gelungen."

Die Moisburger setzten immer wieder zum hohen Pressing an und verbuchten dadurch viele hohe Ballgewinne für sich. Zudem tauschte Este in der Pause vier Mal durch und haushaltete ein wenig mit den Kräften vor dem Pokal-Endspiel am Donnerstag gegen den TuS Nenndorf, für das der Tabellenzweite nun bestens vorbereitet ist.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: „Von allen denkbaren Varianten ist diese Meisterschaft wohl die undankbarste. Marco hatte sogar Auflaufkinder organisiert, und natürlich hätten wir uns gern mit einem ordentlichen Heimspiel von unseren Fans verabschiedet. Doch daraus wurde nichts – Brackel hat uns mit dem Nichtantritt einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Ehrlich gesagt, bin ich da hin- und hergerissen: Einerseits ziehe ich den Hut davor, dass Brackel trotz einer historischen Negativserie bis fast zum Ende der Saison stets angetreten ist. Andererseits ist es aus meiner Sicht ein schwaches Signal, dem Meister am letzten Spieltag aus dem Weg zu gehen – gerade in einem Heimspiel mit angekündigter Meisterfeier. Eine kleine Geldstrafe reicht da aus meiner Sicht nicht. Wer nicht in der Lage ist, in der Kreisliga anzutreten, gehört in die Klasse der zweiten Mannschaft oder gleich in die 4. KK. – fertig.

Aber genug geärgert: Viel wichtiger ist uns, Danke zu sagen – im Namen des ganzen Trainerteams an unsere Mannschaft. Nach dem unglücklichen Abstieg haben die Jungs von Anfang an Charakter bewiesen. Zuhause sind wir ungeschlagen geblieben – das ist ein Ausrufezeichen. Die Meisterschaft ist umso bemerkenswerter, weil wir phasenweise extrem improvisieren mussten. Bis zu 15 Spieler – inklusive kompletter Mittelfeldachse – haben uns zeitweise gefehlt. Die, die eingesprungen sind, haben Verantwortung übernommen und ihre Sache stark gemacht. Das zeigt: Diese Meisterschaft ist ein Erfolg des gesamten Kaders. Jetzt freuen wir uns auf das letzte Saisonspiel beim BFC – und hoffen, dass viele unserer Fans dabei sind. Wir möchten die Saison gemeinsam und mit einem Sieg ausklingen lassen.“