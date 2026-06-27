Wiederaufstieg in Youth League FC Wettswil-Bonstettens Ba-Junioren zurück in höchster Liga von Ulf Hinze und Kaspar Köchli · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Nach dem 2:0-Sieg gegen Kilchberg-Rüschlikon jubeln WBs B-Junioren über ihren Aufstieg. – Foto: zvg

Nach dem unglücklichen Abstieg der Ba-Junioren aus der Youth League in die Promotion im Herbst 2025 – am Ende fehlte ein Zähler zum Klassenerhalt – glückte jetzt der sofortige Wiederaufstieg in der Frühjahrsrunde 2026. Der Mannschaft des Trainertrios Ulf Hinze, Alfonso Vecciolla und «Ago» Verrillo gelang dabei ein Start-Ziel-Sieg.

Nach vier Erfolgen zu Beginn resultierte am fünften Spieltag ein 2:2 gegen Urdorf, dies nach 2:0-Führung und sicher geglaubtem «Dreier». Danach folgten wieder zwei überzeugende Siege, bevor der Auswärtsmatch bei Verfolger YF Juventus völlig verdient 1:3 verloren ging. Die Niederlage wurde schnell abgehakt und es folgte ein Heimsieg gegen den FC Kosova.