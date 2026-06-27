Wiederaufstieg in Youth League

Nach dem unglücklichen Abstieg der Ba-Junioren aus der Youth League in die Promotion im Herbst 2025 – am Ende fehlte ein Zähler zum Klassenerhalt – glückte jetzt der sofortige Wiederaufstieg in der Frühjahrsrunde 2026. Der Mannschaft des Trainertrios Ulf Hinze, Alfonso Vecciolla und «Ago» Verrillo gelang dabei ein Start-Ziel-Sieg.
Nach vier Erfolgen zu Beginn resultierte am fünften Spieltag ein 2:2 gegen Urdorf, dies nach 2:0-Führung und sicher geglaubtem «Dreier».
Danach folgten wieder zwei überzeugende Siege, bevor der Auswärtsmatch bei Verfolger YF Juventus völlig verdient 1:3 verloren ging. Die Niederlage wurde schnell abgehakt und es folgte ein Heimsieg gegen den FC Kosova.
Durch die eine Niederlage und das Unentschieden kam es nun am letzten Spieltag zum Finale beim punktgleichen FC Kilchberg-Rüschlikon. Die sehr spezielle Tabellenkonstellation bedeutete: Der Sieger dieser Partie ist Meister, bei Unentschieden ist YF Juventus Meister.
Bei 34 Grad Celsius zeigte WBs Ba-Team eine taktisch abgeklärte Leistung. Das Spiel gestaltete sich über weite Strecken sehr ausgeglichen, ohne grosse Torchancen. Bis sich Capitän Linus Born im gegnerischen Strafraum gegen zwei Gegner behaupten konnte und souverän zur Führung traf.
Auch nach der Halbzeit liess die bärenstark spielende Abwehr keine Chancen zu. Und es kam noch besser, als der eingewechselte Penja Loeung eine Unaufmerksamkeit in der gegnerischen Abwehr ausnutzte und zum vorentscheidenden 2:0 für WB vollstreckte.
Danach erhöhte der Gegner nochmals den Druck, die gesamte Mannschaft verteidigte das Tor jedoch leidenschaftlich und erfolgreich. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, kannte der Jubel auf WB-Seiten keine Grenzen mehr.
Das erfolgreiche Ba-Kader: Alessandro Maganini, Diego Silva, David Hartmann, Elia Christen, Erion Hasametaj, Emin Emini, Felix Herbots, Gian Brunner, Linus Born, Luis Honegger, Luca Schumacher, Matteo Silva, Nevio Di Luzio, Noah Pillonel, Penja Loeung, Pongor Vigassy, «Santi» Vazquez und Sebastian Roslund.
Das gesamte Team bedankt sich beim Vorstand, den Supportern, den Eltern und auch ausdrücklich bei den Trainern und Teams vom Ca, Bb und A für die Unterstützung. Die WB-Familie hat sich einmal mehr geholfen und bewiesen, dass sie gemeinsam stark ist.
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